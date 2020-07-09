逾百家非營利組織呼籲嬌生全球停售嬰兒爽身粉產品

倡導組織黑人女性健康協會 (Black Women for Wellness) 週三 (8 日) 發表聲明，稱有 170 多個非營利組織共同呼籲，美國嬌生公司 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 應在全球範圍內，停售滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，因有致癌風險。

這些非營利組織成員包括 Emory 大學等教育機構和綠色和平組織等組織，他們同時要求，嬌生應召回北美現有的庫存，不再販售。

黑人女性健康協會執行董事 Janette Robinson Flint 表示，嬌生決定在國際市場繼續銷售嬰兒爽身粉，這些客戶常為黑人或有色人種，這一選擇與該公司消除種族不平等現象的聲明相矛盾。

嬌生與 5 月份宣布，由於受到一系列法律訴訟影響，造成產品安全性被「誤導」，導致需求下滑，將停止在美加銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。

依公司說法，停售是以需求考慮，而非安全性，公司仍對爽身粉的安全性保持堅定信心。

不過在 2018 年的調查報導，嬌生公司數十年來一直知道石棉 (asbestos) 潛藏在產品之中，而石棉為致癌物，這也使嬌生面臨來自消費者超過 19000 宗訴訟。

嬌生週三再發表聲明，堅持產品的安全性，也會維持在全球銷售。聲明說：「數十年來，全球醫學專家進行的獨立科學研究，支持了嬌生嬰兒爽身粉的安全性。」

嬌生也生產以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，則會繼續在北美市場銷售。