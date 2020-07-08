〈房產〉資金回流 雙北熱門企業總部聚落周邊房市也熱

在全球疫情衝擊下，台灣再度成為企業優先投資選項，回流台商加速將高端製程遷回台灣，並返台設置企業總部，房仲業盤點目前雙北市熱門科技企業總部聚落，分別落在「南港經貿園區」、「內湖科技園區」、「新莊國際創新園區」及「大汐止經貿園區」，現已有不少企業進駐插旗，推升周邊住宅需求。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，成熟的產業聚落會吸引企業進駐，進而創造龐大就業機會，帶動住房需求，促使周邊房市買氣增溫。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近一年科技企業總部設置熱區所在之行政區住宅價量，其中近期利多消息頻傳的「南港經貿園區」坐落於南港區，南港區近一年交易為 766 筆。

謝志傑表示，「南港經貿園區」因重大公共建設陸續到位，並擁有二高三鐵的便捷交通系統，受許多國內、外大型企業青睞，包含：美商 3M、聯強集團、IBM、Intel 等。近年也吸引建商及金融壽險業者爭相獵地，興建商辦，包括「世界明珠」、台肥南港 C2 開發案等。除此，周邊商業機能也逐步到位，三井 LaLaport、南港 City Link、南港車站 Global mall、萬怡酒店、老爺酒店相繼入駐，皆帶入大量就業人潮，替房市增添動能。

謝志傑補充，南港現已擺脫過去「黑鄉」形象，成北市府力推「東區門戶計畫」的重要產業聚落，眾多的利多進駐支撐著周邊房市穩定發展，加上房價相對北市蛋黃區親民，吸引不少在南港工作的購屋族及置產族進場，公寓平均單價 45.5 萬元，而大樓華廈平均單價則為 58.2 萬元。

「內湖科技園區」發展較成熟，近一年交易筆數為 1308 筆。謝志傑說明，「內湖科技園區」是由民間投資及政府放寬產業進駐而發展出來的都會型高科技園區，也是最接近首都的科學園區，因其優越的地理位置、便捷的交通網路，吸引不少科技企業進駐，目前園區開發率達 95％以上，進駐企業包含光寶科技、仁寶電腦、BENQ 等多間企業總部與研發中心，近年 AIT、台塑集團、星宇航空、萬海航運也紛紛插旗，讓內湖科技園區成為台北市企業營運總部及研發中心群聚之地。

龐大的就業人口支撐，生活機能逐漸完善，周邊又有內湖商圈、大直商圈和高綠覆率的舒適環境，讓周邊房市相當熱絡，公寓平均單價 43.3 萬元，而大樓華廈平均單價則為 57.8 萬元。

目前仍在開發中的「新莊國際創新園區」坐落於新莊區，新莊區近一年交易筆數為 2311 筆。

謝志傑指出，新北市「新莊國際創新園區」位於新莊副都心，鄰近「新北產業園區」及「新莊北側知識產業園區」，具有產業群聚效應，且擁有環狀線及機場捷運雙捷運、鄰近台 64、65 號快速道路連接國道，完善的交通機能優勢，吸引許多企業將此做為企業總部。不少國際企業已紛紛搶進設立，交通、就業機會和生活機能，也讓周邊房市穩定成長，公寓平均單價約在 26.9 萬元，平均總價落在 706 萬元，而大樓華廈平均單價則為 34.3 萬元，平均總價為 1559 萬元。

新北的「大汐止經貿園區」則位於汐止區，近一年成交筆數為 1712 筆。謝志傑說明，新北市政府近年積極發展大汐止經貿園區，打造生技、ICT、雲端科技及物流產業為主的新產業聚落。近年政府將重心放在由中研院主導的國家級生醫產業聚落，從南港一路發展到汐止，其中汐止的進駐成本較低，因此也成為生技業競相進駐的熱區，目前已有緯創軟體、精華光學、台灣醣聯、鑫品生醫、其陽科技等大型企業進駐。

大量的就業人口為房市帶來支撐，加上聯外交通便利，且「2 字頭」的房價又較鄰近的南港、內湖親民，吸引不少首購族青睞，公寓平均單價約在 23.3 萬，平均總價約落在 782 萬元，而大樓華廈平均單價則為 29.2 萬元，平均總價為 1034 萬元左右。

最後，謝志傑補充，近期資金不斷回流，各產業聚落皆有重大利多題材，區域機能也愈加成熟，因而吸引國內、外各大企業進駐，區域發展潛力相當看好。