特斯拉砍價助攻！ 蔚來意外獲升評 飆漲逾20%

受到特斯拉 (TSLA-US) 降價效應而意外受惠，中國電動車製造商蔚來汽車的 ADR(NIO-US) 週三 (3 日) 獲得高盛分析師調升評級後，股價飆漲逾 20% 以上。

週三蔚來汽車上漲 19.66%，收在 5.60 美元的漲幅，包含週三的漲幅，今年以來蔚來汽車股價已上漲近 30%。

NIO 股價 (圖片: Google)

高盛分析師 Fei Fang 將蔚來汽車的 ADR 評級自「持有」調升至「買入」，並將目標價上調至 6.40 美元，與當前股價相比擁有 37% 潛在漲幅。

一向被喻為是特斯拉 (TSLA-US) 競爭對手的蔚來汽車，近來業績正在好轉，Fang 在報告中表示，在 2019 年挑戰蔚來汽車財務可持續性的流動性風險已經開始減弱。

Fang 說道：「蔚來公司規摸較小，一直沒有產生正現金流，但今年 4 月，蔚來與中國合肥市簽署協議，獲得了所需資金」

Fang 還認為，該公司已經降低花錢的速度，他預計，蔚來汽車在開始每月生產約 1 萬輛汽車時，就能實現盈虧平衡，且他預計這一目標將在 2022 年達成，蔚來計劃在今年第二季度就能交付約 10,000 輛汽車。

這一預測看來相當可行，蔚來汽車銷量較去年同期增長 30%，儘管今年因為疫情開局不佳，但 Fang 表示，因為特斯拉砍價的關係，縮小蔚來汽車與前者的成本差距，從削弱馬斯克品牌的聲望。

特斯拉降低中國製 Model 3 價格，主要因為上海工廠的本土化生產，節省成本，帶動當地銷售價格下降，而降價更能讓特斯拉獲得中國政府的電動車補助津貼。

高盛分析師 Mark Delaney 於 4 月份的報告中，將特斯拉評為「買入」，其目標價為 864 美元，不過目前特斯拉的股價已經超過該目標，落在每股 893 美元區間。