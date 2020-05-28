小摩於財報前調升評級 蔚來股價大漲9%

中國電動車蔚來汽車的 ADR (NIO-US) 在週四 (28 日) 財報公布前，獲得摩根大通分析師調升股票評級，摩根大通認為，蔚來汽車整體淨損將不會如市場預期嚴重。

同時摩根大通也把蔚來汽車目標價一併調升，帶動蔚來週三 (27 日) 股價收盤大漲 9.16% 以每股 4.17 美元作收。

蔚來汽車股價 (圖片: GOOGLE)

週三 (27 日) 蔚來汽車延續昨日上漲趨勢，上漲 9.16% 至 4.17 美元，相比之下，標普 500 指數上漲 0.3%；道瓊工業指數上漲 1.1%。

小摩分析師 Nick Lai 週三將蔚來汽車目標價從 2 美元上調至 3.5 美元，股票評級從「賣出」上調至「持有」，市場認為調升的時機有點不尋常，且華爾街通常會在財報公布後才更動股票評級。

Lai 認為蔚來股票評級的變化，僅代表公司近期不會遭遇慘重的盈利虧損，這對於蔚來汽車和特斯拉股東來說是一件好事。

中國車市面臨的挑戰與美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情剛爆發時相似，美國三月份汽車銷量下挫 35%，四月份更下滑 50% 以上。

而另一方面，根據貝爾德 (Baird) 分析師 David Leiker 說法，中國第一季度汽車產量下滑 44%。

不過中國汽車生產於 4 月開始反彈，在 Q2 第一個月，就達到與去年同期持平的成績，可見身為全球上最大的電動汽車市場的中國，目前情況正在好轉。

分析師估計，蔚來每股將虧損 24 美分，銷售額將達 1.81 億美元，因疫情影響，銷售額年減率預估為 23%，投資人將密切關注當前銷售趨勢相關評論。

儘管這家中國電動車的股價表現，遠不如其電動車近親特斯拉來的龐大，但蔚來的財報落點仍對特斯拉的投資人相當有用。

對於初創公司來說，蔚來收益並不算多，該股今年以來略有下跌；反觀特斯拉則亮出一系列優異的季度收益，推升 2020 年股價一飛沖天，今年以來特斯拉股價已上漲近 95%。

更重要的是，蔚來股價近期經歷艱困時期，在 2 月底時掉到每股 1.50 美元左右。但從地方政府獲得現金支持其生產之後，蔚來情況開始有所好轉。該股最新交易價格超過 4 美元。

儘管漲勢強勁，但蔚來股票沒有受到許多華爾街分析師青睞。僅有不到 5 分之一的分析師將其股票評為買入，分析師的平均目標股價約為每股 4 美元，非常接近當前股價水平。

消息發布之際適逢美國各州汽車需求下降，特斯拉宣布將調降北美地區電動車售價。特斯拉股價下跌 1.3%。