住宅非快消品 下半年房市以「馬拉松型」產品當道

後疫情時代，觀光服務業恢復熱絡，消費市場也出現「報復性消費」的聲量，下半年房市是否「反彈性復甦」? 台灣房屋集團總裁彭培業今 (6) 日表示，不動產非快速消費品，是具有「長線、抗跌、穩健」的優勢，因此下半年房市將以「馬拉松型」產品當道。

彭培業解釋，馬拉松選手非全靠天賦，得靠持之以恆的練習，及營養、有氧、體力等多項條件的調和，基本底蘊扎實，才能跑出好成績。房市也是，過去大家眼中的精華區，多半已經飽和，成長發展有限，反倒是近年「建設多，人氣旺，商機穩」的衛星城市或新興重劃區，包括林口新市鎮，桃園青埔重劃區，新竹關埔重劃區，台中北屯機捷特區，和高雄橋頭新市鎮，這些區域除了交通等利多建設，也都有產業園區的就業支撐，整體規劃完整，發展急起直追，人口移入數和房價潛力更甚精華區。

彭培業也指出，疫情改變了世界，也改變了市場習慣，後新冠時代，人們體會到擁有健康才是王道，買房子是過程，得到健康才是目標，對於建築的規劃，環境空氣的關係，噪音問題的降低，只要能夠提升免疫力與健康的環境，將愈益重視，因此 2020 年起，健康地產的產品，將邁入一個興盛的市場需求。

彭培業並指出，全台房地產市場隨著經濟發展與人口變化，豪宅的定義和服務也在演進變化。豪宅 1.0 有游泳池，全天候保全；豪宅 2.0 有豪華大廳，祕書服務；豪宅 3.0 有禮賓接待，餐廳服務，活動規劃，管家服務；豪宅 4.0 有健康溫泉，復健服務，營養諮詢，各式餐飲；豪宅 5.0 有專業護理，醫學照顧，健康管理，同時台灣房屋打造「智慧訓練中心」培育頂級人才，並成立「台灣房屋趨勢中心」，提供精準的房市趨勢訊息協助民眾一圓成家夢。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價確實有循環性的盤整波段，不過拉長時間點觀察，每個波段的基期也都比前次更高，換句話說，盤整是必然，但長期看來不動產還是穩健成長，因此現在的稅制結構，更適合長線經營，非短期套利。尤其股市已處高檔，房地產受遞延的剛需支撐，因此下半年只要價格合理，絕對有量，房地產仍是中長期資產配置選擇。

張旭嵐也表示，商用性不動產，則面臨兩極化發展，國際疫情餘波盪漾，因此觀光商圈型店面租金仍受壓抑，但區域型商圈靠內需消費力支撐，反倒異軍突起，像商圈透店產品，或是大型社區一樓店面，不僅總價低，人流穩，可謂「長抱型印鈔機」。此外因為美中貿易、兩岸局勢發展和疫情變化，台商加速回台置產的腳步，商辦以雙北最熱，桃園土地廠辦夯，這些都是「源頭型」不動產，可望帶動就業，振興下半年經濟，房地產再度扮演關鍵力量。