〈房產〉房市買氣6月回籠 台北市交易熱度最高

在全台新冠肺炎疫情控制得當與降息帶動下，房市買氣延續 5 月人氣回籠的趨勢，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 6 月前 28 日交易量，月增 5% 、年增 18%，並以台北市交易最熱。

整體交易狀況顯示，2020 年全台房市旺季受疫情與股災影響，延後至 5 月才明顯啟動，加上低利讓購屋人加快腳步，6 月房市交易量升溫，

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，五大行庫新承作房貸利率降至 1.349%，超低利率對自用型客戶相當有感，加上 30 年房貸產品越來越常見，對於購買總價千萬元左右的購屋人，「租不如買」的狀況更明顯，值得留意在低利環境下，投資需求有可能又會重新回到市場上。

曾敬德表示，「股市回穩、加零發酵與降息激勵」，房市遞延買盤持續回籠，有些買方態度上較謹慎，在看屋過程中發現房屋交易速度變快，在低利的環境之下，也加快購屋腳步，積極度明顯增加，觀察 6 月房市首購對於降息最為敏感，首購類型的購屋比重也略高於 5 月與去年同期。

信義房屋統計顯示，主要都會區的交易表現部分，台北市 6 月的交易量年增 8% 且月增 7%，中高端的產品表現維持 5 月交易熱度，但總價 1000-1500 萬元產品呈現量增，反應首購市場增溫。

信義房屋統計顯示新北市經歷 5 月房市快速反彈後，6 月維持高檔表現，交易量月小增 2%，但較去年同期增加 21%，新北市總價 700-1000 萬元的首購產品與 1500-2000 萬元的產品交易量增溫。

而 6 月的交易價量表現上，桃園市則是交易量月減 11% 與年增 4%，衰退原因主要仍是比較基期較高所致，中南部地區 6 月則表現強勁，台中市交易量年增 25% 且月增 15%，包括低門檻首購總價 500~700 萬元產品，總價 1000-1500 萬元與 1500-2000 萬元等條件較好的電梯大樓產品，交易量都進一步增溫。台南市持續維持成長趨勢，交易量年增 19%，高雄市則是年增 20% 且月增 11%。