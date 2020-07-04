高雄收入全市之冠 隱形富豪砸一億五置產

地段優勢決定後來房價漲幅，高市前金區屬港都文教行政發展核心，區內亦有漢神與大立精品等貴婦百貨，依據財政部財政資訊中心統計，在蛋黃區中苓雅區、西北部與前金區是高收入村里密集地，富人聚落其居住先天條件就是選定城市核心、與重大建設為鄰，區段擁有完善教育資源環境。

依據 2020 年 2 月出爐全國綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計發現，高市家戶綜稅所得平均最高位於市郊鳥松區為 123.8 萬元，其次為前金區 114.6 萬元。鳥松之所以家戶所得偏高在於長庚生活圈有許多醫師名人入住，而若以生活圈為統計標準，前金區漢神大立百貨商圈涵蓋文東、文西、榮復與社東 4 里，區段家戶所得達 135.3 萬元高居全市之冠，分析原因在於長年企業主定居，讓商圈呈現富人集聚效應。

頂級精品愛馬仕 Hermès 於高雄唯一設點就在漢神百貨，而周邊大立精品更定期舉辦 VIP 封館夜活動，每次吸引數千位貴婦搶當百萬刷手。名品選點設櫃往往看重的是區段消費力，而漢神大立商圈正是高市最頂級富豪區。走在流行時尚尖端，區段位屬總投資金額超過 1300 億元亞洲新灣區發展核心，也讓富豪區內的企業主與層峰人士，購屋後房價享有越住越增值的富人禮遇，統計發現亞洲新灣區富豪群聚的漢神大立商圈，從 2013 年建置至今，中古屋平均房價漲幅超過 30%，新屋房價更漲幅達 35%。

高資產購屋族選購具重大建設發展且又有已成熟商圈置產，並透過選定優質學區培養企業第二代、第三代，孩子含著金湯匙出生，又浸染在一流明星學區，複製菁英階層成功模式，達到創富聚富循環，其成功因素除自身努力不懈，更重要的是選定一棟會增值發財增值屋。

近期漢神大立商圈聯上集團推出位於高雄女中校園首排新案「聯上鉑金」，建案具備有歷史悠久傳統名校前金國小、前金國中與高雄女中等明星學區。步行 5 分鐘距離即可到達漢神與大立精品百貨，而圍繞在社區旁的即為愛河風景區、中央公園、城市光廊與光榮碼頭等城市地標。在大眾運輸上社區旁即有捷運中央公園站與輕軌真愛碼頭站串聯，地上 29 樓地標制震建築，燙金門牌卡位富人聚落，未公開即熱銷 3 成，成為高雄今年最閃亮的熱銷建案。

漢神大立百貨商圈實價登錄房價 單位：坪 / 萬元

年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新屋 21.1 23.4 25.1 25.2 27.6 28.2 28.7 中古屋 14.7 15.3 16.2 16.2 17.3 18.3 19.2

註：統計扣除頂級豪宅極端值

資料來源：內政部實價登錄