〈貴金屬盤後〉美元走疲 黃金收登近1週高點

週一 (6 日) 交易，黃金期貨價格收在近一週高點，係因美元走疲，支撐黃金在全球股市上漲之際也繼續攀高。

ICE 美元指數週一下降 0.5%，美元貶值會使美元計價商品對使用他國貨幣的買家更具吸引力。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 在報告中指出，「今日交易者相當積極熱衷於承擔更大的風險，因此黃金的正面走勢可能幾乎完全歸因於美元的疲軟。」

美元走疲之際，適逢中國股市大漲帶動全球股市普遍上漲。中國官媒刊登了社論頭版，鼓勵投資者購買股票以支持國內市場。

然而，投資者仍與美國不斷攀升的 COVID-19 新增確診病例搏鬥，包括亞利桑那州和佛州都是幾個新增病例竄升的熱點地區。

BullionVault 研究部門主管 Adrian Ash 表示，「黃金價格通常不會因為社會動盪或地緣政治衝突而跳漲，但如果這些壓力增添了金融危機或是經濟衰退，黃金價格就可能會螺旋上升。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 3.50 美元或約 0.2%，收每盎司 1793.50 美元，為最活躍契約自 6 月 30 日以來最高收盤價。

6 月 30 日為黃金在 2011 年 9 月以來首次突破 1800 美元關卡。

週一公布 ISM 經濟數據，顯示 6 月份 ISM 非製造業指數自前月的 45.4% 上升至 57.1%。該數據讓黃金承壓，短暫吐回稍早漲幅，自盤中高點 1799 美元下滑。

這是 ISM 非製造業數據自 1997 年開始創建以來最大單次成長，然而，增長如此強烈是因為幾個月前的活動處於極低水準。「很難看到能阻止黃金從現在的水準往上攀升至新高的因素。」Ash 說。

Ash 在每日報告中指出，「上週朝向 2011 年水準波動，接近 1800 美元水準，因此在 1 月到 6 月積累的旺盛需求之上又吸引了市場大量興趣。」

「如果經濟、健康和政治消息繼續黯淡，擔心錯過的心情可能引發金價劇烈大漲。」Ash 直指，黃金出現這麼多利多相當罕見。

「為了對抗 Covid-19 造成的經濟不景氣，政府赤字飆升創紀錄，央行通膨也提升。中國加強控管香港讓地緣政治緊張氣氛更惡化，11 月美國大選在即，英國 12 月時恐無協議脫歐..。」

9 月交割的白銀期貨價格上升 26 美分或近 1.4%，收每盎司 18.582 美元。上週白銀上漲 1.6%。

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