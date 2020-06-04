金價光芒不減 三大「煉金」工具這樣挑

公股行庫統計，今年財富管理業務中，保險賣不動，黃金存摺卻大舉成長，顯示在市場震盪下，黃金仍是熱門的理財工具。近日金價回檔，但全球寬鬆政策推升通膨風險，投信法人仍看好黃金中長線表現，建議分批加碼或定期定額布局。

若想當「淘金」一族，除了購買實體黃金，常見的選擇還有黃金存摺、黃金 ETF 及黃金基金，可依自己的投資屬性、門檻挑選。專家提醒，黃金主要用來替投資組合增加穩定性，比重維持在 5%~10% 即可。

黃金存摺 小資族也能輕鬆買

目前銀行推出的黃金存摺均可小額買進，新台幣計價最低 1 公克、美元計價最低 0.1 盎司，小資族也能輕鬆買賣黃金賺取差價。不過，黃金存摺並不是存款，所以不會計算利息，也不受存款保險保障。

黃金 ETF 操作靈活

黃金 ETF 表現貼近黃金現貨價格，以證券市場戶頭即能交易，進入門檻也相對其他工具低，透過槓桿反向 ETF 進行短線操作，相當靈活，因此深受投資人喜愛。

不過，槓桿或反向 ETF 的價格皆為每日重設，當市場趨勢明顯向上時，有利於槓桿 ETF；當市場趨勢明顯向下時，則建議以反向 ETF 避險。對黃金 ETF 投資人來說，最怕盤勢震盪時，槓桿及反向 ETF 表現將較標的指數差，操作就不可不慎。

黃金基金 投資的並非黃金

黃金基金也是熱門選項，不過要先釐清一個觀念，黃金基金投資的並不是「黃金」，而是「主要從事金礦業務公司的股權證券」。換句話說，基金投資標的是與開採金礦有關的公司股票，雖然它們會受惠於金價上漲，但是更直接相關的，還是這些公司的獲利表現。

優點是，金礦公司股價波動大，代表基金報酬率波動與獲利會較高，平均來說，黃金基金的波動率是黃金現貨價格的 2～5 倍，因此黃金基金適合「積極型的投資人或能夠承擔高風險的人」。



