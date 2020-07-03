〈貴金屬盤後〉非農報告雖驚艷 市場更關注第二波疫情 黃金上漲

週四 (2 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因儘管經濟數據改善，投資者仍擔憂美國和世界各地新冠肺炎確診人數上升恐衝擊經濟。

美國 6 月份失業率下降，且 6 月就業成長優於預期，只讓黃金期貨價格短暫走低。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「投資者大致上不認為失業率會像過去 2 個月那樣快速下降。」

美國 6 月新增就業人數 480 萬人，失業率下降至 11.1%，為連續第二個月下降。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前估計新增就業人數 370 萬人。

然而，由於第二波疫情爆發，美國經濟復甦之路受挫。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「就業人數很驚人，但失業率 11% 仍然處於高位，加上第二波疫情到來，新增確診人數上升，好幾個州已放緩重啟計畫。」

週三美國新增確診人數超過 5.2 萬人，創下單日最高紀錄。全球確診總數達 264 萬人，其中至少 127681 死亡。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 10.10 美元或約 0.6%，收每盎司 1790 美元。

按交易最活躍的契約計算，本週黃金期貨價格約上升 0.5%，本週五為美國獨立紀念日。

然而，放遠來看，黃金仍可能自寬鬆貨幣政策獲得支撐。美 Fed 最近期會議記錄顯示，Fed 官員認為經濟可能在「一段時間內」需要高度寬鬆的貨幣政策的支持，且有必要在未來幾個月提供「更清晰」的利率路徑。

9 月交割的白銀期貨價格上升 10 美分或近 0.6%，收每盎司 18.322 美元。

白銀前一交易日大跌 2.3%，但本週仍約收高 1.6%。

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