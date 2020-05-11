瑞銀：兩大因素 金價一年內上看1800美元

儘管疫情有趨緩跡象，但美國失業人口暴增，讓經濟衰退陰霾揮之不去，國際黃金價格近期在每盎司 1700 美元關卡震盪，瑞銀認為，在實際利率下跌、美元回貶因素驅使下，金價看漲趨勢不變，一年內可望上看 1800 美元。

新冠肺炎疫情 3 月擴散至歐美市場，加深市場對於經濟衰退的疑慮，進而帶動金價勢如破竹，短短一個月內衝上 1500 美元，並一路上攻至 1700 美元，隨著疫情趨緩，美元回升讓金價進入震盪整理。

瑞銀引述世界黃金協會報告指出，疫情刺激投資者對避險資產的需求，過去一季，市場對黃金新增投資需求將近 540 公噸，較去年同期增加 8 成；中國人行繼續淨買入黃金，推升一個季度全球黃金總體需求約 1084 公噸，同比增長 1%。

要注意的是，由於俄羅斯央行表態暫停購入黃金，預估第 2 季度來自中國央 行的驅動力將有所減弱。

瑞銀指出，先前受疫情影響導致部份煉金廠運營中斷，黃金供應因而下降，但隨著疫情趨緩，金屑銷售已經回升，倫敦及美國期貨價格差距也正常過來。 儘管黃金投資需求及消費（如珠寶及工業應用）的差異擴大，但此一情況並非罕見。

瑞銀表示，即便市場趨勢一旦逆轉，可能增加黃金的中期風險，但此不影響對於對金價的看法，黃金仍然是理想的風險對沖工具，對偏好實體資產的投資者更具吸引力。