〈熱門股〉台驊受惠海空運市況齊揚 股價登4年半來高點

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 在第二季空運市場爆發帶動業績後，另一大主力業務海運又迎來第三季旺季，台驊認為，下半年海運將接力空運成為後疫情時代的主要成長動能，激勵股價走強，本周漲逾 11% 並衝破 30 元大關，最高來到 31 元，寫 2015 年 12 月以來新高價位。

台驊指出，第二季擺脫第一季的低潮，業務發展和財報有爆發性成長，預期第三季起全球經濟復甦力道將成長，下半年展望並不看淡。

空運方面，台驊說明，航空艙位供給仍吃緊，加上歐美陸續解封復工帶來庫存回補出貨需求，預期下半年平均空運運價仍高於去年同期，且訂艙需求也可延續，預料空運貨量有望重返去年下半年高水準，並於第三季末起，迎來傳統空運旺季。

海運市況也相當穩健，由於航商自新冠肺炎疫情爆發起，持續透過縮倉減班支撐運價，日前更宣布延長縮艙減班計畫至第 3 季，目前歐美長程線艙位已接近滿艙，航商也逐步調漲運價，因此，台驊預期海運市場真正 U 型反轉的拐點落在本季，海運後市價量齊揚、逐月增長可期。

另外，在台灣和東南亞地區市場，台驊則看好美中貿易戰帶動的供應鏈產地移轉，以及亞洲區電子零組件物流業務成長，預期在東南亞各國疫情得到控制後，下半年物流需求將呈現大幅度增長。