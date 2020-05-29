大聯大擬入股 台驊開盤直奔漲停 中菲行掀比價效應

亞洲半導體通路龍頭商大聯大 (3702-TW) 宣布擬公開收購台驊 (2636-TW) 最多 20% 股權，台驊對此表示歡迎，並看好未來雙方的業務合作可能，由於收購價格溢價 16%，激勵台驊今 (29) 日開盤直奔漲停，同業中菲行 (5609-TW) 早盤也大漲 3.5%，股價寫 2010 年 12 月以來新高。

台驊強調，大聯大是重要客戶之一，歡迎入股投資，對未來雙方針對物流板塊展開合作的機會樂觀其成。

受新冠肺炎疫情衝擊，台驊第一季單季稅後純益 2175 萬元，年減 40.93%，每股純益 0.19 元，創 2016 年第一季已來單季新低。

不過，台驊後市看法仍樂觀，進入第二季後，隨著歐美各國陸續解封、廠商回補庫存，加上下半年鋪貨需求將至，預料海運市場可望迎來 U 型反彈，第二季較第一季樂觀，預料海運訂艙需求將逐月增長。

空運方面，台驊認為，6 月起空運主要運輸產品將轉為一般貨，原空運運送的貨物因運價過高和艙位短缺而暫緩出貨的貨物，將集中在 6-7 月陸續出貨，空運熱度將延續。

台驊漲停鎖住下，同業中菲行也掀起比價效應，第一季稅後純益 9743 萬元，較去年同期大增 31.8%，每股純益 0.77 元，創歷年同期新高，在空運需求持續熱絡且運價維持高檔之際，法人看好今年獲利。