印度厚植償債能力 外匯存底單季暴增排全球第五

在經常帳盈餘和外國投資增加帶動下，印度的外匯存底已增加至 5055.7 億美元，成為全球第五大外匯存底國，成為今年因疫情而不景氣的亮點。

渣打銀行印度首席經濟學家 Anubhuti Sahay 表示，印度央行在第一季 (4-6 月) 外匯存底增加近 250 億美元，主要受惠於外資流入買股、外國直接投資回流。

全球前五大外匯存底國排名

中國人民銀行六月初公布的 5 月外匯存底為 3 兆 1016.92 億美元，排名全球第一；據《彭博社》報導，5 月外匯儲備排名第二的是日本 1 兆 6453 億美元，第三是瑞士的 9135 億美元，第四是俄羅斯的 5661 億美元，印度的外匯存底已增加至 5055.7 億美元，排名第五。而根據台灣央行 6 月 5 日公布的數據，台灣 5 月外匯存底為 4845.15 億美元，則緊追在印度之後。

印度外匯存底已排名全球第五。(來源：Bloomberg)

通常一個國家擁有強大的外匯存底，可以作為緩衝市場動盪的後備彈藥，並使外國投資者和信用評級公司更加放心，儘管印度目前財政前景惡化，且預期 4-6 月經濟受到嚴重的衝擊，出現 40 多年的首次萎縮，但分析師預期印度政府仍具有償債能力。

印度目前的外匯存底足以因應 13 個月的進口換匯需求，而過去五年的平均水平則為 11 個月，並相當於 2019 年國內生產總值 (GDP)2.94 兆美元的近 1/5。

儘管印度政府近期大舉發債，但花旗經濟學家 Samiran Chakraborty 認為，印度的龐大外匯存底確保償債能力綽綽有餘，預估短期債務將占外匯存底的 20% 左右，甚至動盪的資本流動也可能降至外匯存底的 80％以下。

不過，渣打銀行分析師 Sahay 提醒，印度未來幾季經濟改善後，可能會使經常帳重新陷入赤字，受到商品價格下跌和全球需求疲軟可能對匯款流入和服務出口的負面影響，將進一步影響經常帳餘額。

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