惠譽下調印度評級展望至負面 重申主權評級為投資級最低BBB

信用評級機構惠譽 (Fitch) 週四 (18 日) 宣布，對印度評級展望自「穩定」下調至「負面」，並重申印度主權評級為投資級最低的「BBB-」。

惠譽表示，新冠肺炎 COVID-19) 疫情已經嚴重削弱了印度今年的經濟成長前景，並使印度面臨到高額公共債務負擔的挑戰。

此外，惠譽也表示，由於自 2020 年 3 月 25 日以來實施的嚴格防疫封鎖措施，預估印度 2020 年經濟活動將萎縮 5%。不過，該評級機構預期印度經濟將在 2021 至 2022 年反彈，成長 9.5%，主因來自於基數較低。不過，隨著封鎖措施逐步解除，但是當地新冠肺炎病新增病例數持續增加，這樣的預測也面臨相當大的風險。

「人道主義和健康需求持續緊迫，但是由於危機已經給公共債務帶來了沉重負擔，據我們估計，額外的救濟支出僅佔國內生產總值的 1%。印度政府所宣布的一系列振興計劃，占比為國內生產總值 (GDP) 的 10%，但是大部分本質上都是非財政性的。」報告中說道。

上個月，政府提供了總額為 210 億盧比的財政和貨幣經濟刺激計畫，以幫助該國應對新冠肺炎疫情的影響。然而，經濟學家表示，其中大部分來自政府原先的預算，很少有新的支出。

惠譽分析師表示，預計政府債務在本財年將升至 GDP 的 84.5%，高於 2019 年所預估的 71.0%，也遠高於評級類似的其他國家的中值 52.6%。

惠譽也表示，從評級的角度來看，中期財政前景尤為重要，但存在很大的不確定性，並將取決於 GDP 增長水平和政府的政策意向。