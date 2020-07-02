利息淨收益加持 京城銀6月虧轉盈 上半年EPS 1.77元

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日公布 6 月自結，稅後純益 3.73 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.33 元，營運由虧轉盈，其中，利息淨收益年增 11.7% ，是主要成長動能，累計上半年稅後純益達 19.86 億元，EPS 1.77 元，年成長 160%。

京城銀表示，今年上半年全球皆壟罩在新冠肺炎疫情威脅下，但京城銀不受經濟衰退影響，6 月稅前盈餘 4.44 億元、稅後純益 3.73 億元，稅前 EPS 為 0.4 元、稅後 EPS 為 0.33 元，全數較去年同期轉虧為盈，並維持一貫高資產品質表現，至 6 月底，全行逾期放款比率 0.01%、逾期放款覆蓋率 12,646.32%、全體放款覆蓋率 1.41%。

京城銀指出，7 月起政府的「振興三倍券」開始接受綁定，7 月 15 日將正式上路，京城銀數位金融為力挺在地商家，讓商家能享受「振興三倍券」的消費商機，並進行數位轉型，6 月推出台灣 Pay 收款服務，且為響應「振興三倍券」政策，年底前申辦的商戶皆能享有手續費優惠。

此外，富時羅素最新公布臺灣 50 指數、臺灣中型 100 指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數、臺灣高股息指數的審核結果，進行成分股調整，其中，京城銀首度納入高股息指數，成為「唯二」的金融股，對此，京城銀表達感謝，強調未來營運仍將維持穩健的經營策略。