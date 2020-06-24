〈房產〉信義計畫區最老A辦國貿大樓 連兩筆每坪登錄租金站上3300元

台北新信義計劃區 A 辦空置率持續下滑至 2.61%，區域內的 A 辦大樓上漲趨勢確立，依實價揭露租金行情顯示，信義計劃區屋齡超過 30 年最資深的國貿大樓，今年有連續兩筆租金紀錄，分別成交每坪 3360 元與 3400 元，租金逐漸站穩每坪 3300 元之上。

國貿大樓在去年也對外公告調漲租金，並將一部分的宴會場所空間，改裝成辦公室出租，看好辦公室需求與穩定租金收入。

國貿大樓是台北市信義計畫區中早期開發代表作，大樓內的組成具有特色，包括外貿協會、知名的會計師事務所，銀行等，最特別的是有多家駐台代表處都設立在國貿大樓內，有人比喻該辦公大樓為小型使館區。

根據實價租金資料顯示，國貿大樓在 2014-2015 年期間，平均的實價租金約每坪 2927 元，不過從 2017 年開始已連續 7 筆實價租金行情都在每坪 3000 元以上，最近兩筆更達每坪 3360 元與 3400 元，辦公室租金漲幅明顯。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區的辦公室已從租客市場變成房東市場，不僅是頂級 A 辦租金站上每坪 4000 元，連帶區域內的辦公大樓租金也隨之走揚，甚至信義計畫區以外的商圈，如北市捷運站周邊的新大樓，租金表現也明顯高於區域行情。

雖然國貿大樓屋齡已屆滿 30 年，甚至已經符合危老條例的屋齡規定，但該大樓每年提撥相當的預算，在更新與維護大樓的設備，目前大樓整體仍維持不錯的質感，同時對外訴求國貿大樓的公設比遠低於新的辦公大樓，對於租客而言實坪租金的的性價比相當高。