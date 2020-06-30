中國貨品卡關印度港口 企業憂心影響供應鏈

中印兩國爆發邊境衝突，造成兩方部隊死傷，印度民眾反中情緒日益高漲，抵制中國貨的活動日盛。

外電報導，近期以來，中國進口至印度的貨品在港口卡關堆積，有待政府清關。市場憂心兩國之間的僵局可能會破壞經濟，並影響供應鏈。

從藥物到流行的手機製造，不少印度企業購買中國的原材料來製造成品，不過這些貨物如今卡關在印度港口。

印度藥品出口促進委員會主席 Dinesh Dua 表示：「海關當局尚未清算來自中國的貨物，也沒有提供任何理由。如今已經五天了。除了中國，我們沒有其他的替代來源。」

Dua 同時也是藥廠 Nectar Lifesciences 的執行長，他表示已寫信給負責藥品和貿易的部委尋求幫助，因為公司每日要花費約 35 萬盧比 (合 4,630 美元) 的貨櫃滯期費。

電子製造商也表達了類似的擔憂，生產智慧型手機、充電器、機上盒等商品的製造商 Karbonn Mobiles 董事長兼創始人 Sudhir Hasija 表示，目前公司有五批貨物被卡關了。

Sudhir Hasija 說道：「政府對公司徵收了關稅和消費稅。檢查也已經 100% 完成。如今，我被海關告知要等待消息，不過至今我還沒有收到任何訊息。」此外，由於港口已經沒有存儲空間，有部分貨運代理人不再從中國提貨。

印度出口組織聯合會 (FIEO) 主席 Sharad Kumar Saraf 曾表示：「面對近期與中國的衝突，我們支持印度政府，要讓印度能自給自足，但同時也應該要牢記，我們仍有供許多關鍵原材料依賴中國進口。」

Saraf 指出，政府當局應該要求印度人停止購買印度當地也生產的中國產品，但禁止或抵制所有的中國商品將會對印度製造商帶來傷害。