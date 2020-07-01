人行下調再貼現利率0.25個百分點至2%

中國人行週三 (1 日) 起下調再貼現利率 0.25 個百分點至 2%，這是時隔近 10 年後，中國人行調整再貼現利率。同時與再貼現利率一起下調的還有再貸款利率，下調後的 1 年期再貸款利率為 2.25%，這也是今年再貸款利率的第二度調降。

業內人士認為，中國人行這次調整再貼現利率，說明未來再貼現可能將成為票據市場的重要「公開市場操作工具」。

(資料來源: 中國人行)2019 年以來貨幣政策工具利率變化

中國再貼現利率已經近 10 年沒有變化，市場多次呼籲調整其利率、金額、期限。一位業內人士表示，2018 年後，市場利率不斷下滑，票據價格不時下探至歷史低點，甚至一度出現低於再貼現利率的情況，在這種情形下，人行對再貼現利率、金額、期限的管理逐漸失去意義。

而再貸款、再貼現是除 OMO 及 MLF 外，商業銀行對央行的另外一筆負債。不過再貸款、再貼現利率的下調並非意味著中國人行正執行大幅的貨幣寬鬆政策。

以金額數量來看，目前中國再貸款、再貼現的規模人民幣 2.6 兆元，不到 OMO 及 MLF 規模 (人民幣 5.4 兆元) 的一半。因此，比起下調 OMO 及 MLF 利率而言，再貸款、再貼現利率的下調對商業銀行的成本影響不大。

因此外界普遍預期中國人行調降再貸款、再貼現只是「補跌」性質，順應現在中國整體利率下滑的環境，意即在 OMO 及 MLF 利率連續調降後，對商業銀行另一塊成本所做的補充性調整。