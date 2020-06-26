中印衝突升溫 印度出口商：抵制中國貨恐傷害製造業

日前中印兩國爆發邊境衝突，造成兩方部隊死傷，印度民眾反中情緒日益高漲，抵制中國貨的活動日盛。不過，印度出口組織聯合會 (FIEO) 警告表示，儘管該組織支持政府保護國內企業，但是若抵制或禁止所有來自中國的商品並不可行，因為印度仍有不少關鍵材料依賴於中國進口。

FIEO 主席 Sharad Kumar Saraf 表示：「面對近期與中國的衝突，我們支持印度政府，要讓印度能自給自足，但同時也應該要牢記，我們仍有供許多關鍵原材料依賴中國進口。」

Saraf 指出，政府當局應該要求印度人停止購買印度當地也生產的中國產品，但禁止或抵制所有的中國商品將會對印度製造商帶來傷害。

FIEO 總幹事 Ajay Sahai 也表示，印度的公司向中國進口了大量原材料，而這些原材料對印度的出口產品至關重要。因此，在做出相關的決策時，應該避免下意識的反應。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 一直在倡導促進國內製造業和保護小企業。上個月，莫迪除了開展「印度製造」計劃外，還發起了印度獨立運動 (Atmanirbhar Bharat)。

有知情人士指出，由於兩國之間的軍事僵局威脅經濟關係，印度計劃對來自中國的進口產品實施嚴格的品質控管，並提高關稅，因為鄰國之間的軍事僵局威脅著經濟關係。

中國是印度最大的進口來源國，去年包括電子產品、工業機械和有機化學品在內的採購額高達近 700 億美元。印度對中國的貿易逆差為 500 億美元。

截至 2019 年 3 月，兩國雙邊貿易額達 880 億美元，其中對中國貿易逆差為 535 億美元，是印度所有貿易國中最大的逆差。最新數據顯示，印度對中國的貿易逆差在 2019 年 4 月至 2020 年 2 月之間就達到 468 億美元。