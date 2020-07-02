經濟重啟計畫放緩 紐約市宣布延後開放室內用餐

紐約市原先預計於 7 月 6 日開啟經濟重啟的第三階段，並開放民眾於室內用餐，但市長白思豪 (Bill de Blasio) 於週三 (1 日) 宣布，由於美國各地疫情持續擴大，因此將延後開放室內用餐的時程。

紐約州於 6 月 22 日邁入了經濟重啟的第二階段，並開放民眾於室外用餐，由於開放室外用餐後疫情仍受控制，因此，白思豪表示，將於週三 (1 日) 按照原定計畫開放室外游泳池及公共海灘。

雖然美國各地的新增病例於近日來快速攀升，但紐約市及整體紐約州的疫情相對穩定，紐約市的確診率約維持在 2% 左右，此外，根據約翰 · 霍普金斯大學統計，照 7 日移動平均值看來，紐約州的每日新增確診病例數為 624 例，較前週下滑了 3%。

儘管如此，白思豪仍認為，室內用餐的風險相當高，若重新開放民眾在酒吧或餐廳用餐，則可能會導致許多問題。

白思豪亦引述美國公衛專家佛奇於週二 (30 日) 的發言，表示若政府及民眾未採取行動有效控制疫情，則美國新增確診可能會增加超過一倍至 10 萬例。

根據紐約州原定的第三階段經濟重啟計畫，除了開放室內用餐之外，亦預計開放美甲及按摩等店家恢復營業，但針對這些店家是否能如期開放，白思豪並未表示意見。

紐澤西州原定將於週四 (2 日) 開放室內用餐，但州長墨菲 (Phil Murphy) 於週一 (29 日) 表示將延後此計畫。此外，近日新增確診病例數飆升的佛羅里達州、德州及亞利桑那州皆已宣布關閉酒吧。