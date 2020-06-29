停飛逾15個月後 波音737 Max獲准認證試飛

美國聯邦航空總署 (FAA) 週日 (28 日) 表示，波音公司 (Boeing)(BA-US) 已經獲得批准，開始對其陷入困境的 737 Max 飛機進行認證測試，試飛最快將由週一開始。

這是 737 Max 客機重新認證過程中的重要一步，這一機型因半年內兩次重大空難，已自 2019 年 3 月起停飛，為期超過 15 個月。

FAA 在給國會的信中表示，測試飛行最快由週一開始，以評估波音公司對 737 MAX 上自動飛行控制系統的改善情況。測試預計將需要幾天，並且將包括各式各樣的飛行操作和緊急程序，以評估更改是否符合 FAA 認證標準。

FAA 在聲明中強調，試飛的開始，並不表示 FAA「已經完成其合規性評估，或與恢復服務相關的其他工作」，只有在對數據感到滿意的情況下，才會進行飛航認證。

據知情人士表示，這次試飛的嚴格程度高於以往，此前只需幾個小時就能完成。

但即使認證過程完成，波音要在全球範圍內恢復 737 Max 業務，仍須進一步飛行、機師培訓及歐洲、加拿大等監管機構批准。歐洲航空安全局 (European Aviation Safety Agency) 堅持，通過 FAA 認證不代表自動取得飛行歐洲的許可。

外界評估，迄今為止，737 Max 的問題已經使波音損失 187 億美元，而且這個數字可能還會繼續攀升。

今年疫情爆發之前，波音在 1 月就已暫停 737 Max 製造，直到 5 月才重新生產。但面對 COVID-19 危機，許多航空公司進一步取消或延後新機的交付。