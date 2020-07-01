傳斷供浪潮 英特爾：為調整供應鏈 將暫時停止供貨兩週

鑑於美國出口管制再升級，週三 (1 日) 傳出英特爾 (Intel) 將停止向中國伺服器大廠浪潮集團供貨，英特爾稍後證實將暫時停止向浪潮供貨約兩週時間，以便進行供應鏈調整。

英特爾表示，該公司需根據美國相關法律，針對供應鏈進行相應調整，因此不得不暫時停止向浪潮供貨，此項臨時措施為期兩週，預計兩週後將恢復供貨。

《路透社》早前引述相關文件報導，川普政府擬向華為、海康衛視等 20 家由中國人民解放軍掌握的中國大型企業祭出新制裁，浪潮集團也涵蓋在內，加上美國商務部於 4 月修改出口管制條例，欲進一步收緊對半導體設備、感測器等高科技產品的技術出口，斷供傳聞不脛而走。

儘管如此，浪潮方面則向陸媒表示目前經營一切正常。截至週三 (1 日) 收盤，浪潮信息收跌 4.75%，報人民幣 37.32 元；浪潮軟件收跌 0.59%，報人民幣 18.39 元。

浪潮信息股價日 K 線圖 (圖：東方財富網)

近年來，美國不斷升級針對中國的出口管制，目的就是為了要打擊中國的科技產業鏈，使其面臨斷供危機。

根據浪潮信息 2019 年年報，該公司去年營收報人民幣 516.53 億元，淨利潤報人民幣 9.28 億元，英特爾是浪潮信息的最大供應商，2019 年浪潮向英特爾的採購金額達人民幣 178.96 億元，占全年採購比例約 37.5%。

安信證券分析指出，英特爾沒有也不可能斷供浪潮信息，該機構預計，供應鏈調整作業將在一至兩週內完成，屆時英特爾面向浪潮的供應鏈將更加穩固。