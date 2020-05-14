英特爾宣布 投資三家中國半導體獨角獸

週四 (14 日) 外媒報導，英特爾宣布它旗下的全球投資機構 Intel Capital 已投資三家中國半導體獨角獸，分別是概倫電子、博純材料及江豐生物。

概倫電子是一家電子設計自動化 (EDA) 軟體供應商，提供先進的零組件建模組和快速電路擬真解決方案。該公司透過軟體縮短設計和製造之間的時間，提高 IC 設計的速度和製造效率。

博純材料是一家為半導體製造工廠，供應高純度半導體特殊氣體和材料，擁有坐落於福建泉州的最大的鍺烷生產基地之一。

至於江豐生物業務範圍覆蓋病理前處理設備、數位病理資訊系統、數位病理數據中心和病理 AI。

(圖片: AFP)

Intel Capital 宣布向 11 家專注於 AI、自動駕駛計算和 IC 設計的獨角獸進行投資，投資總額達 1.32 億美元。

Intel Capital 成立於 1991 年，主要投資於那些專注於 AI、自駕、資料中心、雲、5G、次世代運算和其他一系列顛覆性技術的獨角獸。

Intel Capital 是與 Alphabet、SaleForce 並列的全球最活躍三大風險投資機構之一，自 1991 年成立以來，Intel Capital 在全球 57 個國家和地區進行投資，總額超過 126 億美元。而在投資的 1560 家公司中，677 家 IPO 或被其他公司收購。

而從 1998 年開始在中國投資，至今已投資 140 多家中國企業，總額超過 21.3 億美元，其中約 40 家企業已上市或被收購。

該公司表示 2020 年它將向專注於 AI、智慧邊緣和網路轉型等技術的科技公司投資 3 億至 5 億美元。