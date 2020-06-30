Strategy Analytics：三星顯示在Q1智慧型手機面板市場中維持領先地位

據市場研究機構 Strategy Analytics 最新的報告顯示，全球智慧型手機面板市場在 2020 年第一季的總營收達到 90 億美元，與去年同期相比成長 3%，其中，三星顯示 (Samsung Display) 穩居市場領先地位。

報告中顯示，受惠於智慧型手機廠對 OLED 面板的需求增加，智慧型手機面板市場營收在今年第一季成長了 3%。其中，三星顯示以 52% 的營收市占率維持領先地位，而中國的京東方和天馬微電子分別以 14.3% 和 8.2% 的占比位居其後。

各面板供應商品牌市場營收占比 (圖片：Strategy Analytics)

三星顯示主要憑藉大規模生產和高面板產量維持在智慧型手機顯示面板市場的地位。另一方面，在 2020 年第一季，排名前三的供應商在全球慧型手機面板市場中佔據了近 74% 的營收市占率。

Strategy Analytics 分析師 Jeffrey Mathews 表示：「在 2020 年第一季，智慧型手機面板市場持續受益於 OLED 面板需求，也推動了整體顯示器面板市場的營收，而用於智慧型手機的 LCD 面板，因為供過於求和需求下降，相關營收和出貨量皆下跌。另一方面，三星顯示與主要的智慧型手機 OEM 的可彎曲式 OLED 面板贏得了重要設計大獎，有助於該公司在第一季的營收表現。」

Strategy Analytics 手機組件技術服務執行總監 Stuart Robinson 則表示：「由於手機廠供應鏈的中斷以及終端需求的大幅下跌，我們預計智慧手機面板需求將持續的放緩。不過，我們也預期顯示器面板供應商將不斷透過創新的顯示面板技術使他們的產品脫穎而出。」