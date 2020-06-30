美企業CEO預期直到2021年才可能實現復甦

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來衝擊，根據美國商界遊說團體商業圓桌會議 (Business Roundtable) 最近的一份報告顯示，有超過四分之一的美國企業執行長 (CEO) 預期，一直要到 2021 年之後，企業才可能從疫情的衝擊中恢復過來。

商業圓桌會議的成員包括蘋果、沃爾瑪、通用汽車等企業。該委員會發布的報告顯示，有 27% 的 CEO 表示，預期一直到 2021 年後，業務才能恢復到疫情前的水平。其餘的 CEO 則表示，期望自家企業能在 2021 年底實現復甦。

這項於 6 月 1 日至 22 日進行的調查強調了企業所面臨的不確定性，美國確診病例數持續攀升，但許多州政府仍努力進行重新開放，不過，諸如佛羅里達州和德州等部分州政府延後了重啟計劃。

商業圓桌會議的報告中指出，根據資本支出計畫、招聘和銷售計劃等綜合指數，預期美國第二季經濟前景指數為 34.3，較上一季的 72.7 下跌 38.4。指數低於 50 與經濟衰退情況相符。

沃爾瑪執行長兼商業圓桌會議主席 Doug McMillon 在一份聲明中表示：「我們與疫情的鬥爭還沒有結束，我們的首要任務仍然是為我們的員工、客戶和社區帶來健康與安全。」同時他也敦促聯邦、州和地方各級立法者盡可能更多的協調，以控制疫情的進一步傳播。

先前，支付網絡機構 Veem 的調查顯示，約有 81% 的美國小型企業預計，疫情的影響將持續在未來 12-16 個月內影響業務，並有近 90% 的公司預期經濟放緩。調查顯示，流動性仍然是關鍵痛點，調查顯示，有 52% 的公司削減了營運成本，而 59% 的公司申請了貸款，只有 13% 表示沒有採取任何措施來為經濟放緩做準備。