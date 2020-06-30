新冠復燃 近半數美國人口失業！市場聚焦6月非農再創奇蹟

全美有近半數人口仍處於失業狀態，顯示新冠疫情之後，美國勞動市場要復甦還有一段漫長的路要走。

根據美國勞工統計局的數據，5 月份就業人口比率（就業人數占美國成年人口的百分比）下降至 52.8％，這意味著 47.2％的美國人失業。由於施行防疫封鎖關閉措施，勞動市場受衝擊，就業人口比例自近期高點 1 月份的 61.2% 陡降，距離戰後 2000 年的 64.7％的記錄相去甚遠。

就業人口比率可更廣泛了解整個就業景象，因該比率納入不在勞動市場中的成年人，也考量了求職未果的勞動力。 (失業率僅就積極求職者考量)

德銀首席經濟學家 Torsten Slok 表示，「要使就業人口比率回到 2000 年的峰值，我們需要創造 3000 萬個就業機會。」

投資者將關注本週的 6 月份就業報告，以了解勞動力市場復甦進度。在經歷 5 月份非農就業人口意外激增 250 萬人，創下有史來新增人數最多的單月紀錄後，根據道瓊調查，經濟學家預期 6 月份非農就業人口增加 315 萬人。

與此同時，6 月失業率預計自前月的 13.3%，下降至 12.4%。(失業率無法涵蓋停止求職者的情形，目前勞動力約佔美國成年人口 60%）

經過 5 月意外反彈後，有跡象顯示，由於最近幾週新冠疫情復燃，勞動市場的改善腳步放緩。過去 2 週以來，請領失業救濟的美國人數高於預期。

MUFG 聯合銀行首席金融經濟學家 Chris Rupkey 報告提到，「目前因成千上萬人失業或根本沒有求職，所以經濟復甦受到拖累。大量的失業意味著經濟還沒有擺脫困境。」

由於新冠確診人數激增，德州和佛州已經暫停進一步重新開放的計畫。根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，過去一週全美單日新冠確診人數大增 42%，週日達到平均約 38200 人新增確診。

6 月非農就業報告將於美東時間週四公布。