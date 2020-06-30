〈美股盤後〉美待售房銷售創新高 波音領道瓊衝高近600點 

週一 (29 日) 儘管疫情仍十分嚴峻，美國 5 月待售房銷售創歷史新高，波音開始進行關鍵試飛，帶動工業股大漲，原油上漲對能源股提供支撐，多項利多催動華爾街走高，美股四大指數全面收紅，道瓊指數週一收漲近 600 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,015 萬例，死亡數突破 50.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 254 萬，死亡人數至少 12.5 萬。

週一世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 警告，新冠疫情加速蔓延，全球沒有進行更多的合作干預，最糟的時刻還沒到來。

白宮經濟顧問庫德洛週一受訪時表示，儘管重啟計畫受挫，美國經濟似乎仍朝著 V 型復甦邁進。

週一聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一表示，美國經濟前景非常不確定，這將取決於遏制新冠病毒和政府援助復甦的努力。

週一 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 580.25 點，或 2.32%，收 25,595.80 點。

標普 500 指數上漲 44.05 點，或 1.46%，收 3,053.10 點。

那斯達克指數上漲 116.93 點，或 1.20%，收 9,874.15 點。

費城半導體指數上漲 21.97 點，或 1.14%，收 1,943.90 點。

科技五大巨擎僅亞馬遜走弱。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.46%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.30%；臉書 (FB-US) 上漲 2.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.54%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%。

道瓊 30 檔成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 大漲 14.40%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.77%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.96%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 2.88%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.60%。

費半成份股集體收紅。AMD (AMD-US) 上漲 0.36%；美光 (MU-US) 上漲 1.35%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.34%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.12%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.49%。

台股 ADR 全面上漲。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.18%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.10%。

焦點個股消息

天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告示警，市場對手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 出貨華為晶片過於樂觀。

蘋果 (AAPL-US) 週一上漲 2.30%。郭明錤預測，2020 下半年的新款 iPhone 12 將取消隨機附贈充電器，以降低成本。此外，紐約時報終止與 Apple News 的合作關係。

為 737 MAX 重回天際，週一波音開始進行首次美聯邦航空管理局的重新認證測試飛行，該消息傳出後，波音 (BA-US) 股價上漲 14.40%，激勵美國航空 (AAL-US) 等航空股上漲。

隨著更多公司宣布抵制社交媒體巨頭，星巴克 (SBUX-US)、百事可樂 (PEP-US) 也宣布暫停在臉書等社群媒體投放廣告，臉書 (FB-US) 週一仍逆勢上漲 2.11%。

吉利德科學 (GILD-US) 周一公告抗疫藥物瑞德西韋的價格，典型的五天療程收費要價 2340 美元 (約 69000 台幣)，其股價下跌 0.013% 至每股 74.56 美元。

由於擔心短期餐飲業前景，巴克萊銀行宣布下調超越肉類 (BYND-US) 至「減持」，超越肉類週一跌幅超過 7.15% 至每股 131.55 美元。

經濟數據

繼 4 月份下降 34.6% 之後，5 月美國待售房銷售指數猛增 44.3%，創史上最大漲幅，遠超過華爾街預期的 19.3%。

華爾街分析

Fundstrat Global Advisors 聯合創始人兼研究主管 Tom Lee 表示，有場外資金仍在觀望 。目前尚不清楚新冠疫情的發展軌跡。

Tom Lee 提到：「由於目前已進入季末，市場出現了一些重新平衡資金的動作，所以我認為任何下滑都是短暫的，我認為 7 月份將是美股的強勁月份。」

PGIM 執行長 David Hunt 表示，經濟復甦的速度將會較人們所預期的更為緩慢且不平均，目前股市估值反映了投資人對於強勁 V 型復甦的預期，但 Hunt 卻認為這不太可能發生。

貝萊德策略師 Mike Pyle 表示，由於財政刺激政策的力道將放緩，再加上美國總統大選的不確定性、新冠疫情的擴大、以及美中關係的惡化，預期將為美股下半年的走勢增添風險。