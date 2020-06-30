華爾街看多臉書 稱抵制行動長期風險不大

由於抵制投放廣告的情緒高漲，近期臉書 (Facebook) 股價波動不斷，引發市場對其廣告業務疲軟的擔憂。儘管如此，華爾街分析師普遍認為抵制效果影響不大，長期下來並不足以對臉書構成重大風險。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週一 (29 日) 表示，儘管廣告營收蒙受損失，但根據過往經驗，臉書曾經度過重大廣告商危機，甚至在 2016 年美國大選身陷劍橋分析 (Cambridge Analytica) 醜聞後，廣告營銷人員仍重回臉書懷抱，因此，他不認為這會對臉書財報數字帶來重大風險。

小摩重申臉書的「增持」(overweight) 評級，並將目標價維持於 245 美元不變。

在美國種族歧視議題延燒之下，社群平台仇恨言論四起，近期聯合利華 (Unilever)、星巴克 (Starbucks)、可口可樂 (Coca Cola) 在內等全球各大知名廠商陸續跟進抵制臉書活動，暫停在臉書投放廣告。

繼上週五 (26 日) 收盤暴跌 8.3％後，臉書 (FB-US) 週一 (29 日) 跌幅一度高達 4.2％，拋售潮已導致臉書市值蒸發超過 800 億美元。截至台北時間週二 (30 日) 凌晨 0 時許，臉書上漲 1.05%，至 218.28 美元。

臉書股價日 K 線圖 (圖：Investing.com)

小摩並不是唯一一家低估抵制風險的公司，投資研究機構 MKM Partners 指出，臉書在全球擁有數百萬的付費廣告客戶，它並不依賴任何一個廣告商來獲取可觀收入，抵制帶來的財務影響相當小，建議買入臉書股票。

Raymond Jame 分析師 Aaron Kessler 則預計各大企業暫停投放廣告的時間短暫，他對於臉書近期在仇恨言論問題上提出的解方表示樂觀，稱這有助於緩和廣告客戶的擔憂。

其他社群媒體部分，推特 (TWTR-US) 目前上漲 2.41%，Pinterest(PINS-US) 上漲 0.42%，Snap(SNAP-US) 下跌 0.69%。

小摩警告，其他社群平台恐將因臉書抵制行動連帶遭受波及，並點名推特因品牌支出較高，且對政治議題更具開放性，所受影響恐最劇烈，至於 Snap 則因平台將個人言論與專業內容、新聞分離，受影響最小。