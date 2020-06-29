經濟學家：為刺激通膨 預估ECB再加碼逾1兆歐元購債規模

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，歐洲央行 (ECB) 於日前宣布將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元，促使總規模達 1.35 兆歐元。Berenberg 經濟學家 Florian Hense 表示，為了提振低迷的通膨增長率，預估 ECB 可能再加碼 8000 億至 1.6 兆歐元區間的購債規模。

新冠疫情對於歐洲金融市場造成嚴重衝擊，為了穩定金融市場，ECB 釋出了史無前例的大規模資產購買計劃。市場普遍預估，ECB 可能再增加 5000-6000 億歐元的資產購買，而 Hense 則預估，增加規模將達 8000 億至 1.6 兆歐元區間，加碼幅度取決於 ECB 對通膨增長率的預期。

Hense 認為，ECB 刺激政策的目的，將由先前的短期救市，轉變為刺激中長期的經濟成長。雖然目前所實施的政策對於穩定金融市場已發揮效用，但若要提振經濟至疫情前的水準，則需要更多的努力。

歐元區於 2019 年的消費者物價指數為 1.2%，ECB 預估，2020 年及 2021 年將僅分別增長 0.3% 及 0.8%。Hense 認為，由於歐元區的預估通膨增長率遠低於 ECB「接近但低於 2%」的目標，因此，認為央行有必要採取更多的寬鬆政策，以刺激通膨及經濟的成長。

歐元區通膨增長率 (圖：Trading Economics)

此外，ECB 預估，2022 年的通膨增長率將為 1.3%，為自 2014 年 12 月以來最低的中期通膨預估值。Hense 預估，於此預測期間，歐元區的核心通膨增長率將維持在 1% 以下。

Hense 表示，歐洲各國政府所採取的財政刺激政策，雖然對於提升通膨增長將發揮效用，但他認為，目前 ECB 對於通膨增長的預估值仍過於樂觀，因此，預期 ECB 將持續加碼債券購買規模。