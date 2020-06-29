無懼疫情 寵物商機可期

越來越多人喜歡養寵物，相關商機因運而起，不過，今年新冠肺炎疫情發威，是否會殃及到寵物經濟? 法人認為，歷史經驗證明，即使經濟衰退，寵物經濟也不會受到影響，可望抵擋疫情帶來的經濟下滑壓力。

目前全球寵物市場總值已超 1900 億美元，市場預估 2019 年至 2025 年全球寵物市場規模年平均成長率為 5%。荷寶環球消費新趨勢基金經理人史畢軍 (Richard Speetjens) 指出，全球飼養寵物人數與相關消費金額增加是驅動寵物市場成長的主要因素；另一個主要驅動因素是寵物的家人化，2019 年 11 月的一項調查顯示，88% 的美國養寵物的人會將狗、貓、魚、鳥等各類寵物視為家庭成員，54％會購買聖誕禮物給寵物，44% 會為寵物慶生。

除了良好的成長前景，寵物市場也相對堅挺，史畢軍舉例，2008 年金融海嘯時期，美國寵物市場消費仍持續增長，寵物行業品牌繁多，不乏較具抗跌能力的優勢品牌，雖然近期併購活動頻繁，但整體市場仍然相對分散，未來整合空間大。

以發展趨勢來說，史畢軍分析，近年來美、英、德、法等發達市場的寵物消費快速增長，與此同時，以亞洲為代表的新興市場需求激增，爆發更強的市場動力，中國、韓國和印度等新興市場寵物數量增長迅速，且大部分市場的寵物消費金額也激增。根據估計，2019 年中國飼養貓狗的人數比 2018 年增加 8.4% 至 6120 萬人，數字看似龐大，但對比中國總人口的比例仍相當低。

史畢軍進一步指出，近期寵物行業頻頻推出新型產品或服務模式，形成引人注目的新趨勢，網路銷售的表現尤其亮眼；創新之舉包括訂閱型定期送貨服務和生日禮盒，可能將為寵物電商崛起提供助力。

不過，疫情是否會影響寵物商機的發展？史畢軍表示，就目前而言，疫情的短期影響有好有壞。防疫措施迫使許多寵物診所停業數周。某些國家的寵物領養中心暫時關閉，可能將減緩寵物領養的成長速度；但是在一些國家，寵物領養在疫情期間仍對外開放。

2020 年第一季的資料為寵物食品領域描繪了一幅光明的前景。以雀巢為例，寵物食品是雀巢銷量最好的品項，第一季的寵物食品銷售額增長近 14％，對集團銷售增長的貢獻約達 50%。雖然這很可能是疫情期間人們跟風囤貨帶來的結果，但未來幾季的業績表現仍然值得期待。

而多間網路零售商近期發佈的業績報告讓人感到驚喜，史畢軍舉例，Zooplus 受惠於現有客戶需求的增加和新客戶的穩定增長，平台銷售額上漲 21％。在行銷力度大幅降低的情況下，新增客戶數量與去年同期竟相差無幾。自 2 月下旬以來，Chewy.com 新舊客戶單次購買量大幅成長，訂閱量激增，推動銷售額加速增長；Chewy.com 約 70% 的銷售額來自訂閱客戶，顯示疫情提升了網路滲透率，可能發揮長期作用。

雖然世界各地的防疫措施干擾市場發展，但史畢軍認為，寵物行業的長期成長潛力仍不變，近期多家寵物零售商指出，防疫封鎖措施可望促使寵物電商加速發展，這正切合目前的消費數位化大趨勢。