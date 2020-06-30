配息基金領好息 挑債有訣竅

今年經濟成長衰退，眾多企業營運備受影響，加上利率一再探底，配息基金該如何挑好債，才能讓投資人有機會順利領好息？專家認為，7 成以上配置於高信評債券，做為核心資產，剩餘部位再搭配具增值契機的債券，應可保護息收，又能獲取潛在收益機會，是最佳債券拍檔。

危機之下 投資等級債受寵

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，步入衰退已是不爭事實，究竟經濟何時才能谷底翻身？美盛投顧認為，雖然疫情會短暫影響經濟成長，不至於永久崩壞，但也不會迅速復原。預期全球經濟將會呈現時間拉長的 U 型復甦，仍有一段漫長的路要走，因此布局債市必須時刻關注當前風險程度及流動性需求，現階段策略應該「增加防禦性」部位，並伺機布局市場優質資產，掌握「價格錯置」的契機。

哪類優質債券值得留意？投資等級債是首選，包括公債、機構債券、投資等級公司債、機構房貸抵押證券 (MBS)、資產抵押證券 (ABS)、通膨連結債券等。美盛投顧認為，目前高品質的投資等級債值得加碼，因為相對波動度低、債信較佳，較可以抵禦經濟衝擊之挑戰，可望提供下檔保護機制。例如今年 3 月市場恐慌，造成投資等級公司債利差來到歷史相對低點，於是美盛西方資產美國核心增值債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 趁機於 3 月、4 月持續布局投資等級公司債，伺機搶攻這次投資等級債價格錯置的機會。

眾多區域中，以美國投資等級債最具吸引力，除了殖利率優於其他市場之外，美國聯準會購債計畫的力挺，也是原因之一。除此之外，美盛投顧認為，此類具政府擔保的房貸抵押債券，也值得關注。因為該類債券具有波動度較小、信用品質較佳的特性，收益率又較高於公債，同時還可能因為聯準會購債救市計畫從中受惠，基本面及評價面均具吸引力，因此，將此類抵押債列入投組，將可創造鞏固收益效果。

面對大環境挑戰恐將延長情勢下，美盛投顧認為，美國投資等級債券信用評等較高加上受聯準會量化寬鬆購債計畫支持，現階段利差水準可望能夠抵禦經濟衰退。因此，想要投資組合較能夠因應市場高度波動，表現相對抗震的美國投資等級債絕對是標配，而且比重越高越好。

市場亂流多 債市佈局再晉級

想要強化債券資產保護力，雖然投資等級債是債券佈局不可或缺的配置，但是該配置多少部位？選哪些國家或債券類別？又或者，還需要配置非投資等級債，增加債券投組收益機會嗎？這些都是學問，且關乎債券投資組合的配息表現的持續性以及報酬表現。

正所謂投資獲利的關鍵有 9 成是靠配置，債券基金想要達到長期穩定配息目標，投資組合至關重要。尤其 2008 年全球金融危機後，市場環境變得更加難以預測，加上零利率、負利率當道，如何兼具收益與風險，組成好債聯盟，讓投資人能夠領好息，考驗基金公司的眼光與能力，可以觀察兩點，債券策略及團隊的操盤經驗。

以美盛西方資產美國核心增值債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 為例，成立至今已具有 13 年歷史，經歷過多個投資循環週期，表現深得投資人信賴，主要歸功於擁有近 50 年投資經驗的西方資產管理公司。西方資產是一家專門操作債券的基金公司，而該公司長期在債券管理所累積的實力以及對市場獨到的見解，絕非一般投資者所能比擬。值得特別關注的是與該基金 DNA 相同的「西方資產美國核心增值策略」，更擁有 49 年的歷史，是西方資產成立以來的第一個投資策略，目前該策略總資產規模為 1350 億美元 (資料來源: 西方資產，截至 2020 年 3 月 31 日)。這種以「核心」跟「增值」兩種概念所搭配的投資組合，西方資產已經用了 49 年的時間，證明這種投資策略經得起時間的淬鍊，沒有因景氣而大起大落，也因此深受投資人的喜愛，是西方資產最主要的投資策略之一。

能夠歷久而不墜的關鍵在於，該策略是以「核心」及「增值」進行投組搭配，以達到總報酬（資本利得與收益）最大化的目標。目前該基金整體投資組合的信用評等配置，投資等級債約占 9 成，其中 AAA 級債比重高達 45.61%(截至 2020 年 4 月 30 日)。

本基金「核心」策略著重多元價值投資，以兩大原則鞏固核心資產，一是以美國投資等級債為主，包括美國公債、機構債券、投資等級公司債、房貸抵押債券、通膨連結債券等多元券種，佔比至少 7 成，因為放眼全球各區域，美國最具吸引力。二是債券類別配置，主要是看好聯準會購債計畫的受惠券種，房貸抵押債券佔比約 42%，投資等級公司債為 32.58%。(截至 2020 年 4 月 30 日)。

鞏固收益目標之餘，該檔基金更透過「增值」策略，聚焦「多元分散的超額報酬來源」，例如機構或非機構抵押貸款債券、新興市場債、高收益債、銀行貸款等非投資等級債或美國以外的債券，獲取潛在收益及報酬的機會，以藉此提升投組的收益，投資部位則不超過 3 成。

此外，該檔基金採取主動式管理，經理人會評估信用資產和新興市場的潛在風險，從不同的信用資產類別中，找到最合適、最有利基的債券，並根據市場狀況，彈性調整投組配比，以期增加收益來源及穩定度。由於經濟衰退可能發生，加上目前正處於低收益、低殖利率的環境，「收益」佔總報酬的比例較高，主動式管理顯得格外重要。

展望未來，經濟復甦的時間表及力度仍存有最大不確定性，美盛投顧認為，全球央行仍將續採寬鬆政策及財政政策，以挽救經濟。即使之後經濟開始復甦，全球央行依然會維持「超級」低利，利差型產品可望成為經濟復甦後主要受惠者。面對災後經濟重建的不確定性建議投資人在重新檢視投資組合之時，不妨可以結合「核心」投資等級券種和戰術性「增值」券種類別的配置概念，可讓投資組合獲取潛在收益機會，並分散風險。

重要資訊

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

增益配息 (e) 類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至

https://www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。

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