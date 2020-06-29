Q1台灣能源安全指標年增5.2點 未來展望仍有隱憂

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布今年第 1 季台灣能源安全指標，較去年第 4 季增加 0.7 點，並較去年同期增加 5.2 點。不過，台經中心指出，未來仍有六大隱憂，包括太陽光電和風力發電實際值與目標值間仍有落差；隨著太陽光電設置量提高，對系統穩定供電帶來挑戰；而離岸風場陸續併網商轉，則將帶動發電成本走高。

台經中心表示，今年第 1 季我國能源安全指標為 86.1，較去年第 4 季增加 0.7 點、較去年同期增加 5.2 點，燃煤、燃氣等火力機組陸續商轉、再生能源設置量提高，及國際能源價格降低為主要改善原因。

雖然近來我國持續大力發展太陽光電和風力發電等再生能源，但台經中心指出，太陽光電和風力發電實際值與目標值間仍有落差，太陽光電 2017 年實際執行率僅達目標的 73%，風力發電僅 26%，2018 年也未達標；去年底太陽光電實際執行率約 88.1%、風力發電則是 77.6%。

台經中心表示，太陽光電僅能在日間發電，傍晚仍需由其他機組供電，隨著其設置量提高，如何因應供給面的鴨子曲線和雙尖峰負載型態，對系統穩定供電而言，未來挑戰愈來愈大。另一方面，隨著價格相對較高的離岸風力發電陸續併網商轉，將進一步帶動再生能源與整體發電成本走高。

除再生能源外，天然氣第三接收站無法如期完工，且天然氣儲槽嚴重不足，仍待改善；未來油、氣及煤價勢必走高，將對能源消費安全造成衝擊。台經中心認為，核二廠將於 2021 年後除役、缺電壓力仍在，政府仍應維持多元化電力結構，及增加電力需求面管理，創造負載轉移空間，確保電力供應穩定。