〈台經院景氣預測〉台積電護國神山發威 半導體將是今年我經濟成長支柱

台灣經濟研究院今 (24) 日雖大幅下修台灣今年經濟成長率 (GDP) 1.09 個百分點至 1.58%，但各季均維持正成長、保 1 無虞，台經院院長張建一特別提及，「台積電真的是護國神山」，強調半導體是今年台灣經濟重要的成長支柱。

張建一指出，疫情反而使台灣在國際上穩定的供應鏈特質顯現，尤其台灣具有許多產品的生產經驗，只是過去因比較利益而外移，不排除下半年國際上將借重台灣的輸出能力，使台灣的出口仍具有一定的支撐。

台經院研究員劉佩真進一步指出，台積電第一季意外繳出亮麗的獲利成績，且全年資本支出並沒有下調，仍維持 150-160 億美元，占台灣總民間投資比重達 13%，且產值占我 GDP 比重 6%，並帶動國內半導體占出口比重達 30%、產值占 GDP 14%，因此，半導體是台灣經濟重要支柱。

劉佩真進一步說明，台積電擁有先進製程獨步全， 7 奈米製程占營收達 35%，更是唯一可量產 5 奈米的廠商，此外，國內高階封測廠技壓中國廠商、記憶體上半年也可望呈價量齊揚的產業環境，整體而言，台灣半導體全年仍可望小幅成長。

另外，張建一提到 IMF 對台灣極為悲觀的 GDP 預測僅 - 4%，「IMF 預測大國可以參考，但預估我們『看看就好』」，原因在於 IMF 並未設置研究台灣經濟的部門，導致並無法掌握台灣實際數據。