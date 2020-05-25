〈台經院看景氣〉4月營業氣候 製造業創金融海嘯來低點 服務業終止連3跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2020年5月25號11點10分

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 4 月營業氣候測驗點，製造業和營建業營業氣候同步連 4 個月下滑，其中，製造業來到 81.75 點，續跌 0.8 點，並創 2009 年 2 月以來新低，跌幅已較上月縮小，營造業來到 84.36 點，月減 1.43 點，僅服務業轉為上揚 0.4 點至 81.97 點，雖漲幅有限，不過順利結束連 3 個月下滑。

台經院指出，受外銷市場需求大幅下滑影響，加上 4 月國際油價重挫，製造業廠商看壞當月景氣，所幸，疫情因素可望逐步淡化，需求重回正軌，對未來半年景氣看法稍見好轉。

在製造業調查上，廠商認為 4 月景氣「好」的比率為 21.7%，月減 5.5 個百分點，「壞」的比率則約 54.3%，月增 19.0 個百分點，其中，傳統產業如鋼鐵基本工業、運輸工具業看壞當月景氣的比例近 80%，而化學工業、紡織業、成衣及服飾業甚至超過 80%。

整體製造業廠商對未來半年景氣看法上，看好者比重較上月增加 6.7 個百分點至 24.8%，看壞則減少 5.6 個百分點至 34.9%，儘管大多數的廠商對未來半年景氣看法仍多以持平與轉差，但悲觀程度比起上月，已明顯轉好許多。

服務業方面，疫情影響民眾出門消費意願，令零售業和餐旅業者看壞當月景氣，不過隨著國內社交活動陸續鬆綁，加上政府刺激消費方案適時進場，有助帶動國內消費需求，拉抬服務業廠商對未來景氣看法。

其中，對當月景氣看好比例較高者為運輸倉儲業，而有超過 70% 以上的零售業和餐旅業廠商看壞，但對未來半年，已有超過一半的零售業看好。

營建業方面，受疫情衝擊房市買氣，4 月成交量明顯衰退，令不動產業對當月景氣看法偏向悲觀，而營造業則受惠於相關承包商尾款認列漸趨集中，因此當月景氣看法偏向持平。

所幸，隨著國內疫情趨近落幕，多數的不動產業者對未來半年景氣偏向樂觀，尤其現階段超低房貸利率、資金充沛、投資避險角色突出等條件，台經院預料房市的長期置產及剛性遞延性買盤，將可望逐步釋出。