GNC破產牽累 最大股東中國哈藥Q1虧損近人民幣12億元

由於疫情衝擊業務，導致債務重組計劃被打亂，全球最大保健品品牌 GNC 近日聲請破產保護，最大股東中國哈藥集團因此面臨人民幣近 12 億元的投資虧損。

GNC 最大股東哈藥集團上週日 (21 日) 發布公告表示，作為優先股股東，因求償順序位於普通債權人之後，該公司無法優先獲得債務清償，哈藥集團表示，這將對其淨資產和淨利產生重大影響，投資損失將近人民幣 12 億元。

哈藥指出，該公司對 GNC 優先股的投資成本總計人民幣 20.63 億元，恐部分甚至全數面臨無法回收的局面。根據財報數據，截至今年第一季，哈藥對 GNC 的投資成本帳面價值為 8.98 億元，因公允價值變動累計產生的其他綜合收益損失達人民幣 11.65 億元。

受利空消息影響，哈藥集團股價已連續三日下跌，截至本週三 (24 日) 收盤，哈藥集團收跌 2.35%，至人民幣 3.33 元。

哈藥集團股價日 K 線圖 (圖：東方財富網)

為了豐富產品線，推動公司成為中國保健食品產業的領先企業，2018 年 9 月，哈藥股份以人民幣約 19 億元認購 GNC 發行的可轉換優先股，獲取約四成股權，成為 GNC 的最大股東，並在同年 11 月將對 GNC 的持股比例進一步提升至 65%。