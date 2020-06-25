華為搶輸5G合約 新加坡最大電信商選擇諾基亞、愛立信

外電報導，華為在新加坡的 5G 主要合約爭奪戰中遭遇挫折，新加坡最大的電信運營商最終選擇了愛立信和諾基亞作為他們的主要 5G 網路供應商。儘管華為也獲得合約，但卻是相對小型合約。

新加坡電信 (SingTel) 選擇了愛立信，而包括星和電信 (StarHub) 在內的一個集團則選擇了諾基亞。而在美中緊張關係中一直存在爭議的華為，則獲得 TPG Telecom Pte 小型的在地網路系統服務商的供應商合約，在新加坡市場仍佔有一席之地。

新加坡資訊通信媒體發展局 (IMDA) 表示，在新加坡電信以及由星和電信和 M1 組成的集團完成了選擇頻譜和供應商合作夥伴的監管程序後，已向他們發放了最終的許可。

IMDA 也表示，TPG Telecom Pte 被分配毫米波段中的剩餘頻譜，以推出本地化 5G 網路。

IMDA 部長 S. Iswaran 在接受採訪時表示：「我們從未明確排除任何供應商。從我們的角度來看，5G 系統各個方面的供應商多樣化，是我們樂見的結果。」她也表示，新加坡對安全性和彈性有非常明確的要求，而電信公司的選擇非常清楚地考慮到了這一點。

新加坡電信和星和電信 - M1 集團計劃從 2021 年 1 月開始推出獨立的 5G 網路。該國的目標是到 2022 年底，5G 網路至少能覆蓋全國一半的城市，到 2025 年完成整個國家的 5G 網路覆蓋。

5G 網路對於自動駕駛到遠程手術等新科技應用至關重要。新加坡電信公司對服務提供商的決定是在美國和中國之間的緊張局勢惡化的情況下做出的。為了阻擋華為在全球 5G 網路中的佔據重要地位，美國政府已禁止華為進入該國的電信設備市場。

新加坡與美國和中國皆有著密切的經濟和政治聯繫，去年該國決定將讓電信公司自行決定供應商。總理李顯龍則是在今年早些時候表示，該國並未禁止華為，但會根據運營要求對所有供應商進行評估。