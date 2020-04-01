搶抗疫商機 佐登、翔宇推保健品添營運柴火

新冠病毒疫情持續延燒，民眾為提升免疫力，帶動保健食品需求增加，生技廠第 2 季開始將陸續推相關保健食品，翔宇生醫 (6539-TW) 推 2 款訴求增加新陳代謝與養顏美容等保健食品、佐登 - KY(4190-TW) 則預計銷售益生菌，搶攻抗疫商機。

翔宇表示，受到新冠肺炎疫情影響，藥妝通路、旗下 DV 皮膚管理中心等實體通路消費力道趨緩，不過同時強化線上電商平台，看準保健食品市場，預計第 2 季推出相關產品，添營運新動能。

佐登則將以新品牌跨足保健食品領域，預計 9 月推出日本藥廠的益生菌產品，首賣女性保健的蔓越莓益生菌及原味益生菌，並透過連鎖藥局大樹 (6469-TW) 來銷售，未來則將擴大至葉黃素等周邊商品。

翔宇董事會也決議，擬配息 4.3 元，包括股票股利 2.3 元及現金股利 2 元，以今日收盤價 51.5 元計算，殖利率約 3.9%，另外，董事會通過實施庫藏股，預計買回日期至 5 月 31 日，擬買回 500 張，買回價格區間為 31-61 元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

佐登則受惠去年下半年醫美需求強勁，加上新品挹注下，去年第 4 季稅後純益 1.6 億元，季增 81.8%、年增 11.89%，每股純益 2.75 元；去年純益 4.7 億元，年減 10.82%，每股純益 8.05 元。董事會也決議，擬配息 4 元，殖利率約 5%。