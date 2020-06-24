〈金管會聯訪〉黃天牧理財方式大公開 金管會兩招鼓勵年輕人投資

金管會積極推動年輕人投資理財，主委黃天牧今 (24) 日首度公開自己的理財術，包括存款、保險、基金等，並鼓勵年輕人要重視理財的重要性，趁年輕量力而為開始分階段理財。金管會在政策方面，除了下半年將上路的零股交易，還擬開放網路可定期定額投保投資型年金險，藉以鼓勵年輕人投資。

黃天牧新官上任甫一個多月，理財方式備受關注，黃天牧笑回：「幾個月後 (公布財產申報) 時就知道了」，隨後仍首度公開自己的理財術，他表示，大部分是存款、外幣存款、保險、和一點點基金，他說：「股票都是民國 70 幾年以前買的，因為要申報財產，所以最近都賣掉了。」

黃天牧謙稱，「理財能力並不好，雖然自己在這行業，但沒有特別去注意理財。」但是他常鼓勵年輕人要重視理財，因為現在高齡化社會，應該趁年輕的時候就要對未來中老年的經濟生活預做準備，理財要量力而為、審慎處理，在不同階段做不同規畫。

黃天牧進一步表示，金管會身為金融監理機關，要以金融教育透過適當管道，讓年輕人認識理財的重要性，並督促金融機構，要提供適合年輕人經濟能力的理財商品，除了去年已推出基富通的定期定額投資平台以外，今年下半年還有零股交易，以及擬開放網路可定期定額投保投資型年金險，都適合年輕人投資。

零股交易將於 10 月 26 日實施，證期局長張振山表示，剛開始推動零股交易時，只有十家券商願意參加，但最近再進行清查時，券商的參與度非常高，願意參加的券商合計市占率已達 94%，代表券商有看到零股交易對年輕人或小資族有其市場性。

保險局長施瓊華則表示，近期準備開放透過電子商務銷售投資型年金險，但初期僅限連結基金，讓民眾選擇較簡單、不要太複雜的投資型年金險，是第一次把投資型商品放到網路上，讓民眾按月定期定額，在網路上以小額投資慢慢累積，紀律性投資就是讓自己不要隨市場波動，對年輕人來說是很好的投資方式。