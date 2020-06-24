〈瀚宇博營運展望〉Q2高階產品出貨比重拉升 助毛利率表現 Q3需求將延續

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 第二季 NB 板、伺服器營收大增，帶動整季營收可望突破 100 億元，瀚宇博董事長焦佑衡今 (24) 日指出，第二季產能利用率提升，加上營運占比較高產品集中 NB、伺服器與網通等高層數高階產品，有助毛利率表現。

瀚宇博 2020 年第三季受惠筆電、遊戲機與伺服器等訂單帶動，焦佑衡說，目前看需求並沒有一下子轉弱，預期需求將持續，制於第四季的市況，仍要看疫情是否能在短時間內控制住。

焦佑衡指出，新冠肺炎疫情首季爆發後，產業界態度非常保守，但實際上，第二季產業狀況不錯，焦佑衡表示，這波受疫情影響較嚴重的產品是汽車、手機應用，但這兩項都不是瀚宇博主力，反而是高階商用 NB 板、伺服器板及網通板推升了第二季營收走高。

瀚宇博今年第三季還有筆電板訂單、伺服器客戶等需求推升，加上遊戲機板改版出貨，對第三季營運帶來支撐。

瀚宇博今年第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；4 、5 月營收站穩 38 億元，有利第二季營收超越 108 億元，呈現季增及年增的走勢。

瀚宇博 2020 年首季財報營收 86.55 億元，毛利率為 15.88%，稅後純益為 2.04 億元，每股純益為 0.41 元。