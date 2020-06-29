利空消息再襲  全球股市資金走勢分歧

美國疫情似有復燃跡象，加上與歐洲貿易出現變數，股票市場承壓。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周在疫情升溫的影響下，美股單周淨流出約 65.83 億美元，其餘地區除非洲與中東也呈微幅淨流出外，包括亞洲、已開發歐洲及全球新興市場股市資金則為淨流入狀態，全球資金走勢分歧。

上周市場多空消息紛雜，安聯投信指出，前半周在美國財政部暗示可能於 7 月推出新一輪刺激法案下，美股表現強勁，其中那斯達克指數連續兩日創下歷史新高；然而後半周隨著肺炎疫情在美國數州轉趨嚴重，部分州政府暫緩原經濟重啟計畫。在國際貿易及政治方面，美國參議院與政府相繼針對香港及華為議題對中國擺出強硬態度，並宣布對歐洲新關稅加徵計畫，市場對疫情與貿易戰的擔憂升溫。

在利空消息出籠下，美股與經濟重啟與貿易關聯較為敏感如能源、工業等族群首當其衝，在美股四大指數中，道瓊指數受到影響最鉅；在其他市場方面，歐洲及中國因受到貿易變數的衝擊，道瓊歐洲 600 與滬深指數也都有 2-3% 跌幅，市場風險情緒與前一周相較略轉為保守。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，疫情在包括歐美、中國及韓國等地又開始升溫，美國數州近來單日確診人數甚至高於全球疫情相對嚴重的 3 至 5 月間；而美國與歐盟新的關稅糾紛，也為原已緊張的國際貿易局勢又添加了新的不確定性，美股四大指數上周單周皆有 1-3% 不等的波動，擾亂了之前因經濟重啟相對樂觀的市場情緒。

由於市場情緒轉變快速，多數資產波動劇烈，謝佳伶認為，對許多投資人來說，不論是單押風險或避險性資產，都可能因資金調整不及市場及主力資金變臉速度，落得追高殺低的下場，而在如此難以預料，黑天鵝與灰犀牛潛伏的時期，同時納入具有不同優勢的資產組合成多重資產，應是投資相對穩健的選擇。

謝佳伶指出，為捕捉可能因市場風險情緒轉佳而隨時出現的契機，首先應布局表現強勁的成長股，作為驅動資產持續向上成長的主要引擎。綜觀全球股市，僅有美股 (以標普 500 指數為例) 在至 1990 年至今年年中的 30 年間持續成長及創高，並以 7.6% 的年化報酬明顯優於同為已開發市場的資產如歐股(道瓊歐洲 600)、日股(日經 225)，以及多數人認為成長性強的新興市場股市(MSCI 新興市場)。

在股票外，謝佳伶也建議，可加入具有較佳票息的高收益債，以提供穩定金流。全球高收益債市中，美國高收益債票息雖未高於新興市場高收益債，但卻受惠於政府強力支持，包括在疫情期間推出全球最大規模紓困方案的財政政策，以及祭出無限制 QE、甚至進而已開始收購個別公司債的聯準會等刺激作為，有望對發債企業帶來相較其他國家更有力支撐，進而降低潛在違約風險，減少後顧之憂。

此外，可轉債亦是多元資產布局的選項之一，因為它可跟隨股市上漲，但在跌至債券底價時，跌幅卻較股市為緩，可以提供整體投資組合下檔保護。謝佳伶指出，市場中不同資產因為不同的風險屬性，都有各自的特色，而多重資產便是結合各式資產的強項，以截長補短的方式為投資人提供更佳的整體表現，適合做為在高度不確定時期的核心資產配置。