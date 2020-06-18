高配息基金 現在買配息領更多

目前線上基金平台優惠強強滾，許多過去習慣在銀行投資的配息投資人都在問「現在換到平台買基金，真的划算嗎？」其實，高配息投資人是最適合無痛轉換平台的族群，為什麼呢？

1. 高配息機制＝定期贖回

高配息基金提供的配息制度，其實就像是替投資人建了一個分批贖回的機制。配息基金持有人等於每個月都將一部份投資的錢重新放回自己的口袋，再加上配息投資人有偏好長期投資的傾向，時間久了，會發現以總報酬來看（利息加計本金），配息部分佔比會隨著時間越變越高。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，假設基金每年平均報酬率為 5%，基金配息率為 8%。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

而在沒有將配息再投資的前提之下，只有剩下持續投資的部分（藍色）會受到市場變動影響，已配出的配息（紅色）則沒有影響。所以相較於累積型的投資人，高配息投資人受到這波股市下跌的影響程度較小。

2. 高配息基金，通常是越買單位數越多

將台灣核備可銷售基金中，成立時間最長的幾檔高配息基金調出來看，會發現用同樣金額的錢投資高配息基金，近十年來單位數是越買越多，這其實是反映了第一點高配息基金提前將本金贖回的特色，因此導致基金淨值長期向下。對於投資人來說，代表現在換檔買進高配息基金，會比過往十年大部分的時間裡，買進更多的單位數。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/16。高配息基金為台灣核備可銷售的全球新興債券和全球高收益債券基金中，過往配息率皆高於 5% 以上，且成立於 2000 年之前的基金代表。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 單位數變多，有什麼好處？

大部分配息基金都是固定每單位配息金額，所以取得較多單位數，代表雖然投資金額相同，但是每個月可以領的息變多了。如果以上圖中的全球高收益債券基金為例，在 2013 年 5 月高點的時候，以 10 萬美元大概可以取得 20,800 單位，而 2020 年 5 月可以取得的單位數提高到 28,818 單位，基金每單位配息金額雖然從 0.0234 調降為 0.0222，但因為單位數增加的幅度遠大於配息降低的幅度，反而每年可以多領到 1,836 美元（約等於 55,000 元台幣）。



資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/5/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

配息基金淨值跌，買進息領更多，換個平台省更大

高配息基金有淨值一路向下的特質（並不代表賠錢，因為配息不算在淨值裡，而報酬率必須將配息與剩餘投資部分一起綜合計算），是相對起來比較可能越買越便宜的標的。同時，近期市場的波動令高配息基金目前可以買到的單位數大幅提升，有利增加每月配息現金流。最後，要選就要選擇配息基金手續費０的鉅亨買基金平台，才不會因為額外的費用抵銷了投資報酬率。

鉅亨精選基金

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30