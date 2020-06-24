納入債券持有到期優勢 瀚亞2030目標日期基金創新登場

瀚亞投資預計於 7 月 6 日推出瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金，為國內首檔結合債券持有到期之目標日期基金，兼具目標日期能隨時間調降投組風險、債券持有到期訂定較明確收益之優勢，來因應目前變數多的金融市場環境。

瀚亞投資秉持創新跟期望符合投資人需求的理念，在瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金上可看到許多創新設計，像是擁有「三大資產降低波動、五成以上持有到期債券，以及七年轉軌債券」等三大特色，提供投資人在目標導向型商品中有更多元的選擇。

瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金的三大資產，分別為投資等級債持有到期、M&G 收益優化基金，以及特別股基金或 ETF。藉由這三項波動較低的商品來做資產配置，達到降低波動的效果。此外，目標日期基金擁有的特殊機制：隨持有期間過去資組合風險也將逐步遞減，舉例來說，基金成立初期特別股持有比重為 25%，但隨著時間經過，將會一路減少，至第七年時會降至 0%，進而達到降低波動度效果。

另外一項特色是投資等級債比重約佔 5 成以上，且持有債券 100% 為投資等級債，評等 A 以上債券佔 45%，安全性更高；國家分布來說，成熟國家債券也配置約三分之二。透過拉高成熟國家債券跟百分之百持有投資等級債的方式，達到在變數多的金融環境中，有較穩健的表現。

瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金最後一項特色為七年轉軌債券，基金成立滿七年，邁入第八年後，投資組合將會配置 7 成在風險性較低的美國公債跟短債基金，如此一來投資人後續要承擔的波動及違約風險會明顯下降。

瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金，預計於 2020 年 7 月成立，並於 2030 年 7 月到期。在基金規格上分為累積型跟月配型兩種級別，其中累積型目標為求穩健收益機會，偏好長期複利累積，適合定存族、想存退休金的投資人；至於月配型目標在追求穩健收益機會外，也追求每月現金流入需求，適合偏好有現金跟配息需要的投資人。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金得投資高收益債券，惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金期初所投資債券以投資等級債券為主，不主動投資高收益債券。惟投資等級債券之信用評等嗣後仍可能遭信用評等機構調降而成為高收益債券，導致本基金持有高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金自成立日起至屆滿一年為止之後即不再接受受益權單位之申購，但以本基金 B 類型各計價幣別受益權單位收益分配金額再申購該類型該計價幣別受益權單位者，不在此限。本基金自成立日起九十日後開放買回。本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一（1%），並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金投資於基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金外幣計價受益權單位以美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、人民幣及南非幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之利息收入、現金股利、所投資基金（包括 ETF）及匯率避險收入 (限外幣計價受益權單位) 為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化投資組合收益率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行 (OBU) 及國際證券業務分公司 (OSU) 銷售。本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 27 頁至第 31 頁及第 34 頁至第 39 頁。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。為避免因投資人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之投資人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎投資人進行短線交易。

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