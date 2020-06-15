全球股市漲多拉回 聯準會大聲唱鴿

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國大量解除封鎖，部分州確診人數再次快速上升，引起市場對疫情再起的擔憂，且新增初領失業救濟金人數還是高於 150 萬人，即便聯準會釋出超級鴿派消息，美股仍漲多拉回，下跌 4.8%；

2. OECD 在最新的季度展望中預測，全球經濟將下降 6%，其中歐洲部分國家經濟成長幅度將高於其他地區，加上先前股市漲高，歐洲股市下跌 6.8%。

新興市場

1. 除了拉丁美洲地區下跌近 4.7% 之外，大部分新興市場相較於成熟市場拉回幅度較小；

2. 中國 5 月份信貸增速回升，社會融資增加 3.2 兆人民幣，優於預期， 然而 5 月份工業生產者出廠價格下降 3.7%，消費者物價指數增幅遜於預期，經濟復甦的腳步仍不明確，中國股市小幅拉回 0.9%；

3. 印度疫情未見好轉，醫療資源緊繃，農業又遭逢蝗災之害，印度股市下跌 1.5%。

債券市場

1. 全球經濟復甦之路蒙上陰影，帶動美國政府債券指數大幅上漲 1.6%；

2. 受到市場獲利了解賣壓影響，全球高收益債券下跌 1.3%，新興市場債券則相對抗跌，僅小幅下跌 0.3%。

原物料、匯率

1. 對市場前景樂觀的情緒，勝過對不確定性避險的需求，金價下跌 2.6%；

2. 沙烏地阿拉伯表示 6 月之後不會再自願多減產，加上美國 EIA 公布美國原油庫存上升至 5.38 億桶，為 1982 年以來高點，油價單週下跌 6.5%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/06/15（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/06/12）

三大市場關鍵事件及分析

1. 週四美股狂殺 6%，要下車了嗎？

標普 500 指數在上週四單日下跌了近 6%，然而拉長時間來看，美國確診人數與死亡率雙雙下降，加上再次全面封鎖的機率不高，經濟復甦箭在弦上不得不發，短期的市場修正將替長期帶來投資機會。

資料來源： FED，「鉅亨買基金」整理，2020/06/11。

2. 聯準會為美股上漲背書

聯準會維持利率不變並公佈對經濟數據預估，聯準會主席鮑威爾表示不會因為資產價格高低調整貨幣政策，失業率與物價年增率才是貨幣政策的目標。

資料來源：FED、Bloomberg，採標普 500 指數，2020/6/11。

3. 高低點難找，不停利更有利

低點買進、高點賣出看似有道理，但要持續掌握每次買進與賣出時點充滿實行上的困難，相較於設定停利目標，不停利並長期持有更有利可圖。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理。上圖為 1928-2020 標普 500 回測結果，下圖分別為 1979-2020 羅素 2000 及羅素 1000 成長類股指數與 1990-2020 標普 500 科技及能源類股指數回測結果。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/06/11。

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