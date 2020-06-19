美股最低點在哪？過了嗎？

美國全國經濟研究所（NBER）正式宣佈美國經濟於今年二月陷入衰退，不少人開始猜測這次美國經濟衰退時間長度，並藉此判斷美股最低點會發生在何時。根據「鉅亨買基金」研究，美國股市最低點會發生在哪個月份沒有固定模式，買在最低點可說是件不可能的任務，合理的價格與長期持有才是最佳策略。

1. 判斷股市最低點不是簡單事

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1951-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國財政部與聯準會於 1951 年達成貨幣財政當局政策協定（Treasury-Fed Accord）以來，美國共經歷過 11 次經濟衰退。這 11 次經濟衰退平均長度為 12 個月，而股市最低點平均發生在衰退開始後的第 9 個月（股市最低點通常都發生在經濟衰退期間，只有 2001 年例外，股市最低點出現在經濟脫離衰退後）。目前是美國經濟陷入衰退的第 5 個月份，從過往數據來看，美國股市已經過了低點的次數有 4 次，另外 6 次則還沒來到最低點，難以藉此判斷低點到底過了沒。

2. 現在進場，預期未來表現亮眼

與其執著於要買在最低點，不如想想現在是否適合進場並長期持有。同樣從 1951 年以來，假設每次美國經濟陷入衰退時，都在經濟陷入衰退後的第 5 個月買進美國股市，持有 3 年、5 年與 10 年的平均報酬率分別為 8.6%、8.1% 與 7.9%。優於不管經濟有沒有衰退，任何一個月進場的 7.8%、7.4% 與 7.0%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1951-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。一年以上報酬率皆為幾何平均年化報酬率。

3. 衰退後 5 至 10 個月進場，長期績效差異都不大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間：1951 -2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處報酬率為幾何平均年化報酬率。

若看完前段，還是堅持一定要買在低點，等待帶來的差異或許可以讓你打消念頭。上圖為 1951 年以來的共 10 次經濟衰退中，經濟陷入衰退後不同月份進場並持有 10 年的平均報酬率。儘管第 5 個月進場的平均報酬率只有 7.9%，低於第 7 或第 10 個月的 8.2%，但投資 10 年後，兩者累積報酬率差異僅 6%，兩者差距不如想像中大。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別猜低點，買進並持有美股基金

買在股票最低點可說是件不可能的任務，與其煩惱股價是否還會再跌，不如趁經濟衰退到來，盡早買進並長期持有美國股票型基金，更能帶來優異的績效。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利美國增長基金 A

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

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