中國褐皮書：中國Q2經濟仍衰退 全年也不樂觀

週二 (23 日) 中國褐皮書 (China Beige Book，CBB) 發表報告指出，中國經濟在第二季仍出現衰退，經濟情況顯示出即便與疫情衝擊的前期相比已有所改善，但中國經濟仍未脫離萎縮。

中國褐皮書季度報告顯示，中國包含製造業獲利、資本支出和零售銷售在內的關鍵指標仍處在歷史低點，而且與第一季相比並無好轉跡象。

中國褐皮書報告是針對中國逾 3300 家公司進行的調查，內容顯示零售業表現最差，營收和獲利持續大幅下滑，即使中國利率成本已下滑，但多數零售業似乎不打算借款。相較之下製造業已經擺脫第一季的困境出現擴張。

中國褐皮書認為，全球需求不振仍然是拖累經濟成長的主要因素，受國際局勢衝擊更大的地區其經濟表現會更糟，至於內陸地區則可從國內需求反彈中得到提振。

中國褐皮書表示，中國經濟最終會恢復增長，但並不意味著可復甦到新冠肺炎暴發前的成長水準，除非全球需求能出現更強勁地復甦，否則經濟在單季小幅度的改善仍無法讓中國經濟走出 2020 年衰退的可能性。



中國褐皮書的悲觀看法與中國大多數經濟學家和中國政府的預期，形成明顯對比，因後者都預估中國經濟將在第二季出現成長且全年經濟也將實現成長。

資料來源: wind, 中國城鎮調查失業率 (%)

中國統計局曾表示，今年大學應屆畢業生規模達到 874 萬，創歷史新高，隨著畢業生大量進入就業市場，中國失業率可能持續上升。

5 月份中國城鎮失業率為 5.9%，20 至 24 歲大專及以上人員失業率更比去年上升 3.3 個百分點。

中國褐皮書之前曾對中國第一季 GDP 做出預測，預估將萎縮 10% 至 11%，而中國官方公布的第一季 GDP 則是只衰退 6.8%。第二季的官方 GDP 將在 7 月 16 日公布。