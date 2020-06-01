財新5月中國製造業PMI升至50.7 優於預期

周一 (1 日) 財新公布中國 5 月份製造業 PMI 為 50.7，創 2 月以來新高，且重回擴張區間，預期 49.6，4 月份為 49.4。

財新公布的數據走勢與中國官方公布的並不一致，中國統計局公佈的 5 月製造業 PMI 較前一個月下滑 0.2 個百分點，達 50.6%。

財新指出隨著企業營運逐步恢復正常，製造業生產連續三個月出現回升，5 月生產指數創下 2011 年 2 月以來最高。生產恢復情況明顯優於需求面，受外在需求疲弱的影響，新訂單指數雖較 4 月份小幅度上升，但仍處於衰退區間，且已連續五個月處於緊縮區間。

需求低迷，導致製造業連續五個月緊縮勞動力，但跌幅有趨緩。受訪企業普遍表示，因需求不足而計劃裁減人力，同時也有部分企業則表示目前是遇缺不補。

5 月份中國製造業採購庫存持續下降，許多受訪企業反映，由於需求低迷，並為了控制成本，因此重新調整庫存政策。需求低迷導致企業正努力減少存貨，企業成品庫存指數下降，重新回到衰退區間。

原物料買進價格則連續四個月處於緊縮區間，不過跌幅減緩。廠商普遍反映，金屬、石油等原物料降價，帶動成本下降。但隨著市況漸漸回穩，製造商則保持產品售價不變，出廠價格指數重新回到擴張區間，結束連續三個月保持在衰退區間內。

廠商預期疫情改善後，全球經濟狀況會變強，因此對未來一年景氣復甦有信心，樂觀程度保持在擴張範圍。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國經濟已處於後疫情時期，生產恢復速度明顯大於需求，而國外肺炎疫情仍在蔓延中，對出口表現是個拖累。同時中國製造業就業形勢仍然不樂觀，反映今年中國政府「保就業」的目標壓力不輕。

