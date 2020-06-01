中國5月份製造業PMI下滑至50.6 不如預期

中國統計局公佈 5 月份 PMI 50.6，預期 51，4 月份 50.8。5 月非製造業 PMI 達 53.6，預期 53.5；4 月份 53.2。5 月份綜合 PMI 為 53.4，4 月份 53.4。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

製造業 PMI

以企業規模來看，大型企業 PMI 為 51.6%，比前一個月上升 0.5 個百分點；中、小型企業 PMI 分別為 48.8% 和 50.8%，比前一個月下滑 1.4 和 0.2 個百分點。

至於組成製造業 PMI 五大分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均保持在擴張區間，原物料庫存指數和從業人員指數則在衰退區間。

生產指數為 53.2%，比上一個月下滑 0.5 個百分點。

新訂單指數為 50.9%，比前一個月上升 0.7 個百分點。

原物料庫存指數為 47.3%，比前一個月下降 0.9 個百分點。

從業人員指數為 49.4%，比前一個下滑 0.8 個百分點。

供應商配送時間指數為 50.5%，比前一個月上升 0.4 個百分點。

非製造業 PMI

中國統計局指出，從產業別來看，零售業、餐飲業、鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟體資訊服務等產業商務活動指數位於 55% 以上，文化體育娛樂業、資本市場服務等產業商務活動指數則位於 45% 以下。

組成非製造業 PMI 各分類指數中，新訂單指數為 52.6%，比前一個月上升 0.5 個百分點。投入品價格指數為 52%，比前一個月上升 3 個百分點。銷售價格指數為 48.6%，比前一個月上升 3.2 個百分點。從業人員指數為 48.5%，比前一個月下滑 0.1 個百分點。業務活動預期指數為 63.9%，比前一個月上升 3.8 個百分點。

市場分析指出，5 月份製造業 PMI 指數連續第二個月下滑，雖保持在擴張區間顯示出中國經濟正在恢復中，但速度進一步減緩。從 PMI 分項指標看，需求類指數的水準明顯低於生產類，突顯出需求不足恐對生產端造成影響。

此外，中國統計局也表示 5 月製造業有 81.2% 的企業已達正常生產水平的八成以上，但新出口訂單指數和進口指數均處於歷史偏低水準。

