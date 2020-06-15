中國5月份工業增加值年增4.4% 不如預期

週一 (15 日) 中國統計局公布 5 月份工業增加值年增 4.4%，預期 5%，4 月為 3.9%，1 至 5 月份，規模以上工業增加值年減 2.8%，跌幅較 1 至 4 月份縮小 2.1 個百分點。

資料來源: 中國統計局

以三大產業別來看，5 月份，採礦業增加值年增 1.1%，漲幅較 4 月上升 0.8 個百分點；製造業年增 5.2%，漲幅較 4 月上升 0.2 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 3.6%，漲幅較 4 月上升 3.4 個百分點。

細分 41 個產業中，5 月份有 30 個產業增加值保持年增，較 4 月份上升 2 個，其中漲幅最大前三名為，專用設備製造業年增 16.4%、汽車製造業年增 12.2%，及計算機、通信和其他電子設備製造業年增 10.8%。

若以 612 類列入統計的工業產品中，有 344 類出現成長，比率為 56.2%，其中部分新興產品持續保持高速增長，如 3D 列印設備、智慧手錶、半導體、充電樁等漲幅均在 70% 以上。

針對規模以上工業企業的抽樣調查顯示，截至 5 月 27 日，67.4% 的企業達到正常生產水準八成以上，較 4 月下旬上升 6.6 個百分點。

而原物料產業成長速度有加速跡象，水泥、鋼材等生產保持成長。5 月份，隨著基礎設施建設加速進行，原物料產業增加值年增率從 4 月的 3.5% 上升到 5.5%。

中國統計局指出，目前工業生產總體恢復持續好轉，但困難和不確定因素仍然較多，且 5 月份部分產業和產品回升力道有所減弱。而外在形勢複雜，中國工業要保持穩定營運仍面臨不少困難和不確定因素，值得關注是產業和產品回升力道有所減弱、消費品產業出現下滑，及出口訂單不足等三大隱憂。