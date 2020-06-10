華爾街：市場低估蘋果自研晶片野心

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 週二 (9 日) 表示，市場低估蘋果對自行研發晶片的決心和野心，真正的重點在於對業界生態的衝擊。

據《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 計畫在 6 月 22 日的年度全球開發者大會 (WWDC) 上宣布，Mac 電腦將改採自主研發的處理器，以取代英特爾 (INTC-US) 的晶片

此時發表是為了讓外部開發者有時間進行調整，好讓蘋果在 2021 年推出採用自家晶片的新款 Mac 電腦。

儘管 Mac 占蘋果營收比例不到 10%，對公司整體毛利率影響不大，但 Daryanani 寫道：「蘋果持續展現其晶片研發能力，確實是個里程碑，因為自家接手半導體業務依然是擴大產品毛利率的關鍵。」

Daryanani 認為，一旦所有型號都換成蘋果自研晶片，Mac 部門的毛利率可望提高 500 個基點。

不過與蘋果合作 15 年的英特爾 (INTC-US) 似乎對此消息不理不睬，New Street Research 分析師 Antoine Chkaiban 表示，這一改變不會對英特爾的銷售造成太大影響。

Chkaiban 認為，蘋果可能只會在低端筆電上使用自家晶片，像 Adobe 繪圖軟體工具或高清影視遊戲這樣的應用程式，都已經基於英特爾 x86 處理器進行優化，蘋果自家的 Arm 晶片性能，可能遠遠比不上。

在目前的 PC 市場中，蘋果擁有約 10% 的市佔率，Chkaiban 估計開始採用 Arm 晶片的蘋果筆電份額，可能僅占整個 PC 市場的「低個位數」。

儘管對英特爾的影響不大，但蘋果奔向 ARM 架構晶片，可能會帶動其他 PC 廠商跟進，微軟、三星電子和聯想都已經推出基於 ARM 晶片的筆記型電腦。

Daryanani 維持對蘋果「跑贏大盤」的股票評級和 360 美元的目標價，蘋果在週二上漲 3.16%，至 343.99 美元，過去一個月裡，蘋果股價累計漲幅達 11%，而同期道瓊工業指數則上漲 12%。

New Street Research 分析師將英特爾評為「積極買入」(screaming buy)，並將英特爾的目標價定在 90 美元，較週二股價高出 43%。